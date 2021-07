Brit découvre qu’elle a droit à une pension à l’âge de 100 ans et a raté 75 000 £ après ne pas avoir réclamé DECADES

Une grand-mère BRITANNIQUE a découvert qu’elle était admissible à une pension à l’âge de 100 ans et a manqué 75 000 £ après ne pas l’avoir réclamée pendant des décennies.

Née au Royaume-Uni, Margaret Bradshaw a vécu et travaillé à l’étranger pendant presque toute sa vie d’adulte. Elle n’avait donc initialement pas droit à une pension d’État à son retour en 1990.

Margaret Bradshaw avait travaillé en dehors du Royaume-Uni pendant la majeure partie de sa vie Crédit : SWNS

Sa fille Helen a fait des recherches au nom de sa mère et a découvert qu’elle aurait pu réclamer 75 000 £ Crédit : SWNS

Et l’arrière-grand-mère ne savait pas qu’elle s’était qualifiée après son 80e anniversaire en 2001.

Sa fille Helen Cunningham, 78 ans, a enquêté après avoir lu un article de presse sur des personnes ne réclamant pas leur pension.

Elle a découvert que la veuve Margaret, atteinte de démence et vivant dans une maison de soins, avait droit à 82,45 £ par semaine depuis son 80e anniversaire.

Après avoir demandé l’aide de Sir Steve Webb, l’ancien ministre des retraites, Margaret a finalement commencé à recevoir des paiements il y a deux semaines.

L’ancienne nounou et employée d’hôtel a également reçu des paiements antidatés à hauteur de 4 000 £, mais ne récupérera pas les 75 000 £ qu’elle a manquées.

Helen à la retraite, qui vit à Egham, dans le Surrey, a déclaré: « J’ai lu cet article sur le fait que des milliers de personnes de plus de 80 ans ne réclament pas la pension, et cela m’a amené à me demander si ma mère aurait dû la recevoir.

« Je n’avais même jamais entendu parler d’une pension de plus de 80 ans jusqu’à il y a quelques semaines – nous n’en avons jamais été informés lorsque ma mère a eu 80 ans.

« Je devenais assez nerveuse à propos de la situation financière de ma mère depuis un certain temps car les maisons de soins sont très chères, alors j’ai ressenti un certain soulagement en apprenant qu’elle avait droit à plus – même si elle en a manqué pendant 20 ans.

« Mais il pourrait y avoir des centaines d’autres personnes qui ne réalisent pas à quoi elles ont droit. »

Margaret, grand-mère de neuf enfants, est née à Croydon en 1921 et a occupé plusieurs emplois, notamment dans des hôtels et en tant que nounou, et a vécu près de 30 ans au Canada.

Mariée trois fois, son dernier mari est décédé dans les années 1970 et elle est retournée au Royaume-Uni en 1990.

Elle n’avait pas droit à une pension d’État à partir de 60 ans car elle avait travaillé à l’étranger et n’avait cotisé à aucune assurance nationale au Royaume-Uni.

Mais elle ne savait pas qu’elle y avait droit après son 80e anniversaire – et ne l’a jamais réclamé.

Helen a déclaré: « Je m’attendais à ce que si quelque chose comme ça était disponible, nous aurions été informés, mais cela n’a jamais été suggéré. »

Margaret vivait d’une petite pension de son travail au Canada.

Sir Steve Webb, l’ancien ministre des Pensions, a informé Helen que la pension des plus de 80 ans ne nécessite pas de cotisations d’assurance nationale.

Pour être éligibles, les personnes doivent percevoir soit une pension de base de l’État de moins de 82,45 £ par semaine, soit aucune.

Au 30 juin, Margaret a finalement commencé à recevoir 82,45 £ par semaine.

Helen a déclaré: « Je suis contente que ma mère l’ait maintenant, mais cela n’aurait pas dû lui prendre 100 ans pour le découvrir.

« 75 000 £, c’est beaucoup avoir manqué et je suis sûr que nous ne sommes pas les seuls à ne pas le savoir.

« Je n’ai aucune idée de la raison pour laquelle cela a été gardé si silencieux, mais j’encourage les gens à l’examiner et à découvrir à quoi ils pourraient avoir droit.

« Je suis tellement reconnaissant à Steve Webb de nous aider. »