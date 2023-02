Brit Awards 2023 : Harry Styles remporte gros après la polémique sur le discours des Grammys

Points clés Harry Styles a été le grand gagnant des Brit Awards, remportant les quatre catégories dans lesquelles il avait été nominé.

Les candidats au prix désormais non sexiste de l’artiste de l’année étaient tous des hommes.

Styles a dédié le prix de l’artiste de l’année à une liste de chanteuses.

Harry Styles a été le grand gagnant des Brit Awards, les honneurs de la musique pop britannique, remportant les quatre catégories dans lesquelles il avait été nominé, une semaine après sa .

Styles a remporté l’album convoité de l’année pour Harry’s House, la chanson de l’année pour son hit synth pop As It Was, le meilleur groupe pop/R&B et l’artiste de l’année – l’une des deux catégories neutres introduites l’année dernière après Brit les organisateurs de prix se sont débarrassés des distinctions féminines et masculines.

qui en avait irrité beaucoup dans l’industrie et sur les réseaux sociaux.

“Je suis vraiment, vraiment reconnaissant pour cela et je suis très conscient de mon privilège ici ce soir”, a déclaré Styles dans son discours d’acceptation, dédiant le prix de l’artiste de l’année à une liste de chanteuses.

Le jeune homme de 29 ans, qui est devenu célèbre dans l’émission de talents The X Factor en tant que membre du boys band One Direction, a remporté la semaine dernière deux Grammy Awards, dont celui de l’album de l’année. Certains utilisateurs de médias sociaux ont contesté une ligne dans où il a dit: «Cela n’arrive pas vraiment aux gens comme moi très souvent».

Après sa victoire britannique pour le meilleur album, Styles a déclaré qu’il était “tellement, si fier d’être un artiste britannique dans le monde”.

“Cette nuit a été vraiment spéciale pour moi … Merci beaucoup pour l’accueil à la maison”, a-t-il déclaré.

Une déclaration sur le site Web des Brit Awards a déclaré que les catégories non sexiste avaient été introduites afin que les artistes soient jugés “uniquement sur la qualité et la popularité de leur travail, plutôt que sur qui ils sont ou comment ils choisissent de s’identifier”.

Mais il a ajouté que les organisateurs “reconnaissent et partagent la déception” qu’aucune femme ne figure sur la liste.

“Un facteur clé est que, malheureusement, il y a eu relativement peu de sorties commercialement réussies par des femmes en 2022 par rapport à celles des hommes.”

Wet Leg a remporté deux Brit Awards : groupe de l’année et meilleur nouvel artiste. Source: Association de presse / Ian Ouest «Sur les 71 artistes éligibles sur la longue liste, seuls 12 (17%) sont des femmes. Nous reconnaissons que cela met en évidence des problèmes plus larges autour de la représentation des femmes dans la musique qui doivent également être résolus.

La chanteuse Rina Sawayama s’est félicitée du passage à des catégories non sexistes, mais a déclaré que la liste des nominés devrait être plus longue.

“Si vous avez plus de nominés, vous verrez un aperçu de ce qui s’est passé tout au long de l’année et qui a eu un impact”, a-t-elle déclaré sur le tapis rouge.

Les rockeurs indépendants Wet Leg ont remporté le groupe de l’année et le meilleur nouvel artiste.

La star de la musique Beyonce a été nommée artiste internationale de l’année et son hit Break My Soul a remporté la chanson internationale de l’année.