BRIT Awards 2021: Pourquoi le public ne porte-t-il pas de masques?

Les BRIT AWARDS 2021 auront lieu le mardi 11 mai et seront le premier événement musical majeur depuis plus d’un an.

Un public réel sera présent pour regarder des artistes comme Dua Lipa, Pink et Coldplay. Voici quelques détails clés sur l’événement révolutionnaire.

Redferns

Les Brit Awards seront le premier événement musical majeur depuis plus d’un an[/caption]

Pourquoi les membres du public ne portent-ils pas de masques aux BRIT Awards?

Les Brit Awards 2021 se tiendront à l’arène O2 et abriteront 4000 personnes, dont 2500 travailleurs clés.

La cérémonie en direct fait partie d’une série de projets pilotes qui seront supervisés par le programme de recherche sur les événements du gouvernement.

Ce n’est que l’un des nombreux événements d’essai qui se sont déroulés au cours de la période où la finale de la FA Cup devrait en contenir 21000 le 15 mai 2021.

Bien que l’événement soit un quart de sa taille normale, les invités n’auront pas besoin de porter un masque facial lorsqu’ils sont assis ou socialement éloignés du reste de la foule.

Le professeur Paul Monks, conseiller scientifique en chef du Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle, a déclaré que le gouvernement avait passé des mois à planifier les événements.

Parler à le je, a-t-il déclaré: «Lors de l’événement, nous testons trois choses: comment rendre les gens plus sûrs grâce à des tests, ce que nous comprenons sur le comportement des gens et l’environnement de ces événements».

«Tout d’abord, les gens devront se rendre dans un centre de test et fournir la preuve d’un test négatif pour être admis.

«Deuxièmement, les spécialistes du comportement examineront comment ils se comportent sur les lieux et comment ils agissent lorsqu’ils n’ont pas de masque facial ou qu’ils sont tenus de se distancer socialement.

«Troisièmement, nous examinerons l’espace lui-même. Nous voulons savoir ce que signifie avoir des artistes dans la pièce pour le coronavirus et quelle est la qualité de la ventilation dans l’espace.

On espère que les informations recueillies lors des événements aideront tous les sites, tels que les stades de football, les théâtres et les boîtes de nuit, à fonctionner en toute sécurité cet été.

EPA

On espère que les données des Brit Awards aideront d’autres sites à ouvrir en toute sécurité cet été[/caption]

Comment l’événement Covid est-il sécurisé?

Les organisateurs ont confirmé que tous les participants aux Britanniques auront besoin d’un test de débit latéral négatif dans les 36 heures précédant l’événement.

Le public sera également invité à effectuer un test PCR cinq jours plus tard.

Les scientifiques seront sur place pour observer le flux de foule et mesurer des choses comme la ventilation, la circulation de l’air et l’utilisation de désinfectants pour les mains.

Pour réduire encore la congestion, la foule pourra pré-commander des boissons ou de la nourriture à partir d’une application sur son téléphone, qu’elle pourra ensuite aller chercher au bar.

Une équipe d’environ 700 personnes, chargée de mettre en place l’événement, a également eu besoin d’un test négatif tous les trois jours avec les résultats téléchargés sur leur carte de travail.

Il leur est impossible d’entrer dans le bâtiment sans un.

L’échelle de temps pour la mise en place a également doublé pour permettre la distanciation sociale, avec des équipes séparées formant des bulles.

Il a été conseillé aux artistes eux-mêmes de ne pas s’embrasser lorsqu’ils reçoivent des prix, mais sont libres de se produire comme ils le feraient normalement sur scène.

Getty

Dans le cadre de la réglementation Covid, les artistes seront avisés de ne pas s’embrasser lorsqu’ils recevront des récompenses[/caption]

Quand pourrons-nous cesser de porter des masques faciaux?

Dans le cadre des mesures en place depuis le 11 mai 2020, le gouvernement a conseillé au public de porter un masque facial dans presque tous les espaces publics fermés.

Quiconque ne respecte pas les règles s’expose à une amende de 200 £.

Cependant, le gouvernement va maintenant revoir l’utilisation des masques avant l’introduction de la quatrième étape de sa feuille de route, qui doit avoir lieu le 21 juin au plus tôt.

Alamy

Le gouvernement devrait revoir le port du masque à l’intérieur en juin 2021[/caption]

À ce moment-là, le gouvernement réexaminera toutes les mesures de distanciation sociale en place, y compris la restriction obligatoire des masques faciaux et la règle d’un mètre, car elle vise à «revenir à un niveau aussi proche que possible le plus rapidement possible».

Dans la feuille de route, le gouvernement déclare: «Les résultats de l’examen aideront à éclairer les décisions sur le moment et les circonstances dans lesquelles les règles sur un mètre plus, les masques faciaux et d’autres mesures peuvent être levées.





«L’examen fournira également des conseils sur le travail à domicile – les gens devraient continuer à travailler à domicile là où ils le peuvent jusqu’à ce que cet examen soit terminé.»

M. Johnson a confirmé aux députés de la Chambre des communes que sa dernière phase ne commencerait pas avant la mi-juin, date à laquelle le gouvernement espère «supprimer toutes les limites légales sur les contacts sociaux».