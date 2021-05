Brit Awards 2021: des fans hystériques alors que la star du zoom Jackie Wheeler gatecrashes Line Of Duty parodie avec Jack Whitehall

L’animateur des BRITS, Jack Whitehall, était en colère ce soir lorsque Jackie Weaver a écrasé son appel de zoom avec Vicky McClure et Martin Compston de Line Of Duty.

Les téléspectateurs ont également été stupéfaits pendant la cérémonie de remise des prix lorsque la sensation virale a sauté sur l’appel vidéo de Jack – puis l’a expulsé.

Jack était grillé par Vicky et Martin d’AC-12 et a ravi les téléspectateurs avec un certain nombre de références à la dernière série de Line Of Duty, y compris la célèbre «Mère de Dieu!» De Ted Hasting! slogan.

Mais ils ont présenté leur nouveau gaffer, la sensation virale Jackie Weaver, et il semblait qu’elle en avait assez de lui.

Vicky et Martin ont ensuite pris une banquette arrière alors que Jackie a grondé le présentateur arrogant avant de le retirer de l’appel vidéo en un clin d’œil à l’incident qui l’a rendue célèbre l’année dernière lors du verrouillage.

Le sketch a commencé avec Jack, habillé intelligemment dans un smoking, regardant un ordinateur portable en disant: « Désolé, c’est classifié. »

Quand il a coupé l’écran de l’ordinateur, Vicky a pu être vue sérieuse et dire: « Jack, je ne te le demanderai plus – qui ouvre l’émission? »

Et les fans ont adoré – avec un écrit: « Jackie Weaver, vous n’avez aucune autorité pour être aussi génial. »

Un autre a déclaré: « Fantastique ouverture aux #BRIT avec le casting de #LineofDuty, Jackie Weaver et #Coldplay. Mais où était Adrian Dunbar, cette intro avait besoin de lui pour faire une réaction de » Mère de Dieu « . »

Un autre délire: « le crossover line of duty x jackie weaver était tout ce dont je ne savais pas qu’il avait besoin »

L’animateur – imitant la star de la série LoD, Kelly Macdonald – a répondu: « Pas de commentaire. »

Une Vicky menaçante dit: « D’accord, nous pouvons le faire de manière simple ou difficile », à quoi Jack répond: « La manière dure? »

Martin apparaît alors à l’écran aux côtés de son collègue AC-12, et dans son accent écossais naturel, il dit: « Allez, dis-nous – qui ouvre l’émission? »

Mais Jack rétorque: « Où est votre gilet, et pourquoi mettez-vous cet accent écossais douteux? » Un Martin insulté répond: « C’est ma vraie voix! »

Quelques instants plus tard, Martin révèle qu’ils «déploient les gros canons», laissant Jack un air effrayé alors qu’il dit: «Mère de Dieu… vous sortez le gaffer».

Mais ce n’est pas le patron de l’Ac-12 d’Adrian Dunbar, Ted Hastings, qui se joint à l’appel.

Une Jackie Weaver glamed up, qui dit qu’elle « ramènera ces Brit Awards à l’ordre. »

Jackie a fait la une des journaux nationaux après que les images d’une réunion du conseil paroissial à laquelle elle participait soient devenues virales.

La réunion en ligne a sombré dans le chaos alors que les membres échangeaient des insultes et se jetaient mutuellement hors de l’appel en ligne.

Elle participait à une réunion du conseil paroissial de Handforth.

La réunion Zoom du 10 décembre 2020 s’est terminée dans le chaos avec ceux qui ont participé à des insultes et se sont rejetés mutuellement de l’appel en ligne.

Mais Jackie est devenue la vedette de l’appel vidéo lorsqu’elle a répondu à un collègue qui lui a dit «d’arrêter de parler» en le renvoyant hors du chat en ligne.

Après le croquis, Jack a parlé en direct de l’O2 et a expliqué comment la nuit avait pu se dérouler pendant la pandémie de coronavirus, avec un public spécialement choisi à l’intérieur de l’immense salle.

Il a dit: «Oui, nous avons dû limiter le nombre de personnes présentes ce soir.

« Tout le monde a eu un test négatif. Ce qui le rend plus spécial, c’est que même le public n’est pas composé des habituels wastrels alcoolisés. Ces visages magnifiques n’appartiennent à personne d’autre que des travailleurs clés. Un tel plaisir de vous avoir dans la salle ce soir. . «