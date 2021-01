Un BRIT aurait assassiné le père de sa fiancée et enterré le corps dans du béton, ce qui a poussé la famille de la victime à exiger la peine de mort.

Marcus Ricketts, 24 ans, a quitté Birmingham pour vivre avec son amant américain en Alabama, où il est accusé d’avoir poignardé William «Scotty» Goldin à mort.

Dans une confession écrite effrayante, vue par The Sun, il aurait admis avoir jeté le corps dans un tambour de 55 gallons, le remplir de béton et l’enterrer dans des bois derrière le jardin de la victime.

Les membres de la famille de M. Goldin veulent que Ricketts soit condamné à mort s’il est reconnu coupable – dans un État qui distribue toujours des injections mortelles aux meurtriers.

Mais le procureur de district chargé de l’enquête a confirmé hier soir qu’il ne cherchait PAS à obtenir la sentence contre le Britannique.

Richard Goldin, 66 ans, le frère de la victime, a déclaré au Sun: «Cela a profondément affecté toute notre famille. Certains veulent qu’il soit passible de la peine de mort.

«Quel genre de personne prend la vie d’autrui? C’est terriblement faux – personne n’a ce droit. Personne ne mérite que cela leur arrive.

«Mon frère essayait de motiver M. Ricketts à devenir autre chose que le salaud qu’il est. Au lieu de cela, il lui a tendu une embuscade, l’a poignardé, tué puis enterré.

Ricketts a été arrêté en juillet 2018 après la découverte du corps du père de quatre enfants, M. Goldin, enterré dans le tambour à côté de son domicile à Valley Head, en Alabama.

Il avait déménagé des Midlands pour l’Alabama, dans le Grand Sud américain, en 2017 pour vivre avec sa fiancée Chasity (corr) Hill, qu’il avait rencontrée sur Xbox Live.

Ricketts a défilé devant les caméras avec des menottes et un uniforme de prison – après avoir prétendument écrit une lettre de confession signée disant qu’il avait tué sa victime de 59 ans.

La note, déposée dans les documents judiciaires en Alabama, affirme qu’il a eu peur de M. Goldin «abusif», le père de Chasity, qui l’aurait menacé avec une machette alors qu’ils vivaient ensemble.

Il a dit: « Il m’a dit à plusieurs reprises qu’il me tuerait. »

Décrivant le meurtre de mai 2018, Ricketts a affirmé qu’il avait été causé par M. Goldin l’accusant d’avoir pris possession d’une « épice » – une marijuana synthétique – prétendument achetée par la victime.

Il aurait écrit: «J’avais commencé à mettre un couteau au lit parce que j’avais peur. Scotty a commencé à me frapper avec la batte de baseball et je suis entré en colère.

«Je l’ai poignardé une fois dans la poitrine sur le côté supérieur droit. Puis une fois dans le dos par-dessus son épaule gauche. Et enfin à ses côtés et je me souviens avoir entendu un pop.

«Je suis revenu à moi-même et j’étais assis dans le salon avec du sang sur les mains. J’ai ensuite regardé dans le couloir et j’ai vu son corps et j’ai paniqué un peu.

Ricketts aurait raconté avoir récupéré un tambour en plastique de 55 gallons dans le jardin et soulevé le corps de M. Goldin, un ancien mécanicien, à l’intérieur.

Il a écrit: «J’ai mis Scotty dans le baril et jeté dans 2-3 sacs de béton et d’eau. J’ai remis le couvercle sur le canon et je l’ai verrouillé.

Plus d’une semaine plus tard, il «a déplacé le tonneau dans les bois» et l’a enterré.

Il a fallu deux mois avant que les flics découvrent les restes, après une dénonciation.

Selon la note, Ricketts a affirmé avoir caché le crime à sa future femme, ajoutant: «Je ne voulais pas blesser Chasity et je ne suis pas ici légalement, alors j’ai tout caché pour essayer d’éviter tout problème.»

Les procureurs ont déclaré que personne d’autre n’avait été inculpé pour le meurtre de M. Goldin.

Ricketts a été accusé de meurtre – mais a évité l’accusation de peine de mort de «meurtre passible de la peine de mort», qui est réservée à 20 catégories différentes de meurtres.

Les catégories comprennent le meurtre lors d’un cambriolage, un vol qualifié, un enlèvement ou un viol – ou le meurtre d’un policier.

Malgré ses prétendus aveux, les dossiers montrent que Ricketts a maintenant plaidé non coupable dans cette affaire.

Mike O’Dell, un procureur de district chargé de poursuivre l’affaire, a déclaré au Sun: «Mon bureau n’a pas déposé d’avis demandant la peine de mort dans cette affaire et je ne prévois pas de le faire.»

Le meurtre a stupéfié la famille de M. Goldin.

Richard Goldin a ajouté: «Mon frère était une personne de bon cœur qui ferait n’importe quoi pour n’importe qui.»