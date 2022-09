Brit A-lister et star de Marvel méconnaissable sur le plateau de tournage – pouvez-vous deviner de qui il s’agit ?

IL EST une star caméléonique de la liste A dont les divers rôles l’ont vu jouer tout, d’un assassin albinos à un super-héros androïde.

Et pour sa dernière partie, la star britannique Paul Bettany semble à nouveau méconnaissable, cette fois en tant qu’icône de l’art Andy Warhol.

Grille arrière

Paul Bettany dans le rôle d’Andy Warhol sur le tournage de The Collaboration[/caption]

Grille arrière

Paul est un maître du déguisement[/caption]

L’acteur a repris son rôle de scène pour l’adaptation cinématographique de The Collection, aux côtés de Jeremy Pope.

De nouvelles images du tournage montrent Paul avec la superbe tignasse platine de Warhol et l’air pensif dans un blazer et un jean.

L’acteur a reçu des critiques élogieuses pour sa performance sur scène au théâtre Young Vic.

The Collaboration raconte l’histoire de l’amitié et du partenariat improbable entre les titans de l’art Warhol et Jean-Michel Basquiat dans le New York des années 1980.

Alors que le spectacle sur scène était riche en dialogues, le long métrage étoffé incorporera beaucoup plus de la ville dans laquelle il se déroule.

Le réalisateur Kwame Kwei-Armah a déclaré au Guardian : « La pièce avait deux vedettes, Basquiat et Warhol. Dans le film, il y a trois stars, Basquiat, Warhol et la ville de New York des années 1980… Le film revient plus en détail sur leur vie.

Le projet, qui a la bénédiction des successions respectives des deux artistes, a été confronté à des défis inhabituels en matière de reproduction d’œuvres d’art.

Le personnel de production s’est donné beaucoup de mal pour éviter qu’ils ne soient présentés comme de véritables articles s’ils tombaient entre les mains d’opportunistes.





Kwame a déclaré : « Nous les avons cassés… Chaque nuit, nous devions détruire tout ce qui était peint. Un artiste extérieur est venu pendant les répétitions pour parler de recréer l’art. Jérémy [Pope] est un artiste vraiment compétent et donc il le ferait en direct tous les soirs sur scène.

Il a poursuivi: “Même lorsque nous avons recréé certains des Warhols pour la pièce, ils devaient être un pourcentage plus petits et avoir un aspect différent de l’original… Il y a certainement des règles que nous devons suivre une fois que nous avons reçu l’autorisation.”

Getty

La coiffure habituelle de Paul est très différente[/caption]