Un retraité BRITANNIQUE a plongé ce matin depuis le balcon du cinquième étage d’un immeuble en Thaïlande.

L’homme de 89 ans a été retrouvé mort, allongé face contre terre à côté de la piscine du Star Beach Condotel à Pattaya vers 6 heures du matin.

L’homme de 89 ans a été retrouvé mort ce matin au bord de la piscine. Crédit : ViralPress

La police est arrivée sur les lieux et a découvert que le Britannique ne portait que ses sous-vêtements bleus et avait un bandage autour de la tête.

Ils ont bouclé la zone tout en enquêtant sur le décès en interrogeant la réceptionniste du bâtiment et l’infirmière qui s’occupait de lui.

Ils ont dit que le Britannique avait le cœur brisé depuis que son jeune amant l’avait quitté il y a trois ans.

L’agent de sécurité Sornsak Sopha, 40 ans, a déclaré : « Les personnes séjournant dans la copropriété m’ont signalé que quelqu’un était tombé d’un immeuble.

« Je me suis donc précipité pour vérifier et j’ai découvert que la personne qui était tombée était un étranger.

« Il était mort et au début j’étais très choqué et je ne pouvais rien faire. Quand j’ai repris mes esprits, j’ai appelé la police pour qu’elle vienne enquêter. »

Anansit Suttaso, 57 ans, qui s’occupe de l’homme, a déclaré que le Britannique à la retraite souffrait d’une maladie chronique qui nécessitait des soins médicaux tous les soirs.

Elle a déclaré: « Il me plaignait souvent du fait que son partenaire et amant qui était parti depuis plus de trois ans lui manquait.

« Je n’aurais jamais pensé qu’une telle chose arriverait. »

Le colonel de police Thanaphong Phothi, surintendant du poste de police de la ville de Pattaya, a déclaré qu’il avait ordonné aux autorités d’enquêter.

Le policier a déclaré : « Les médecins légistes vérifient la pièce et les agents et regardent les caméras de vidéosurveillance de toute la zone, afin de recueillir des preuves permettant de conclure l’affaire.

« Il n’y a aucun signe de bagarre ou de vol dans la chambre du défunt, donc nous supposons qu’il s’agissait d’un suicide mais nous devons exclure toute activité criminelle. »

Le corps de l’homme a été transporté à l’hôpital local pour une autopsie et l’ambassade britannique à Bangkok en a été informée.

Le Sun a contacté le ministère des Affaires étrangères pour commentaires.