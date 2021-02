Brit, 52 ans, JAILED après avoir faufilé une issue de secours pour voir sa fiancée en quarantaine dans un hôtel Covid à Singapour

Un BRIT a été emprisonné pendant deux semaines pour avoir faufilé une issue de secours dans un hôtel de Singapour alors qu’il était en quarantaine pour voir sa fiancée.

Nigel Skea, 52 ans, a plaidé coupable après avoir été arrêté par le personnel de l’hôtel revenant de passer la nuit avec Agatha Maghesh Eyamalai, 39 ans, qui avait réservé une chambre à l’hôtel.

Skea a quitté sa chambre à l’hôtel cinq étoiles Ritz-Carlton, Millenia Singapore trois fois en septembre, pour rencontrer sa fiancée d’alors, qui est maintenant sa femme.

Eyamalai a plaidé coupable à une accusation d’avoir aidé son partenaire et a été emprisonnée pendant une semaine.

Le tribunal a appris que Skea, qui ne portait pas de masque facial selon les règles du pays, avait escaladé une issue de secours pour tenter d’entrer dans la chambre de sa fiancée.

En vertu des règles de quarantaine actuelles à Singapour, les voyageurs sont tenus de rester dans une chambre d’hôtel attribuée ou à la maison pendant 14 jours.

Skea est arrivé en septembre de Londres pour visiter Eyamalai et a reçu l’ordre de se soumettre à une quarantaine obligatoire de deux semaines à l’hôtel.

Il a envoyé à Eyamalai des détails sur l’endroit où il séjournait et elle a réservé une chambre séparée dans le même hôtel, 13 étages plus haut.

Il s’est ensuite faufilé hors de sa chambre et a gravi l’escalier de secours jusqu’au 27ème étage où Eyamalai, qui n’était pas en quarantaine, lui a ouvert la porte de sortie de secours.

Le couple a passé la nuit ensemble, mais un garde de sécurité l’a attrapé le lendemain matin alors qu’il tentait de retourner dans sa propre chambre.

Il ne pouvait pas accéder à son étage par l’escalier de secours, il a donc dû descendre au quatrième étage, où il a été repéré.

Skea, qui a plaidé coupable lors d’une audience antérieure, a également été condamné à une amende de 540 £ par le juge Jasvender Kaur.

En prononçant sa sentence, elle a déclaré que le couple avait été « submergé d’émotions parce qu’ils ne s’étaient pas vus depuis longtemps ».

Mais elle a déclaré que des perturbations dans les relations étaient inévitables pendant la pandémie et que le tribunal devait envoyer un « message clair » que de telles violations ne pouvaient être tolérées.

L’avocat de la défense, Dhillon Surinder Singh, avait demandé une amende ou une peine d’emprisonnement d’une semaine « pour lui donner une gifle au poignet ».

Il a dit qu’ils ne feraient pas appel de leurs peines car « ils veulent achever cette affaire et il veut rentrer chez lui le plus tôt possible ».

Les autorités de la cité-État ont été intransigeantes en ce qui concerne ces violations des règles relatives aux virus, et certains étrangers ont vu leur permis de travail révoqué.

Singapour a particulièrement réussi à lutter contre la pandémie grâce à un verrouillage strict qui a pris fin en juin, signalant près de 60 000 cas et 29 décès.

Le port du masque facial est obligatoire à l’extérieur, l’alcool est interdit dans les bars et les restaurants après 22h30 et des groupes de huit personnes maximum sont autorisés à se rencontrer.

L’entrée dans le pays est également assez limitée car la plupart des citoyens et des résidents permanents sont autorisés.