Une universitaire anglo-australienne qui a été enfermée dans une prison iranienne pendant près de trois ans s’est séparée de son mari après qu’il aurait eu une liaison alors qu’elle était à l’isolement.

Le Dr Kylie Moore-Gilbert, 33 ans, a été libéré en novembre dernier lors d’un échange de prisonniers après avoir passé 804 jours enfermés dans une prison de Téhéran.

Cependant, deux jours seulement après sa libération, l’érudit islamique aurait appris la liaison de son mari avec son proche collègue le Dr Kylie Baxter.

Selon le journal de Melbourne, Le Herald Sun, elle a découvert que son mari russo-israélien, Ruslan Hodorov, était en couple avec le Dr Baxter, son collègue et directeur de thèse.

M. Hodorov, 31 ans, et le Dr Baxter, 43 ans, ont poussé à la libération du Dr Moore-Gilbert après son arrestation pour espionnage en septembre 2018.

Avant son arrestation, la femme de 33 ans et son mari venaient d’acheter une maison après s’être mariés en 2017.

Selon The Herald Sun, des amis de M. Hodorov et du Dr Baxter ont affirmé que leur liaison avait commencé juste après l’arrestation du Dr Moore-Gilbert.

L’universitaire de Cambridge aurait subi un «immense» choc après avoir appris la liaison de son mari.

En septembre 2018, le Dr Moore-Gilbert a été signalé comme « suspect » aux gardiens de la révolution iraniens par des collègues délégués à la conférence et une personne qu’elle interrogeait, et arrêté à l’aéroport de Téhéran alors qu’elle s’apprêtait à quitter le pays, le Gardien m’a dit.

Pendant son emprisonnement, elle a été détenue dans une petite cellule à des températures glaciales et a été soumise à la torture psychologique par ses captures.

Dans des lettres sorties clandestinement de la prison d’Evin et publiées en janvier, elle a écrit: «Je prends des médicaments psychiatriques, mais ces 10 mois que j’ai passés ici ont gravement endommagé ma santé mentale.

« On me refuse toujours les appels téléphoniques et les visites, et je crains que mon état mental et émotionnel ne se détériore davantage si je reste dans ce quartier de détention extrêmement restrictif. »

Elle aurait refusé une offre de liberté en échange de devenir une espionne pour l’Iran.

« Je ne suis pas une espionne. Je n’ai jamais été une espionne, et je n’ai aucun intérêt à travailler pour une organisation d’espionnage dans aucun pays », a-t-elle écrit.

L’érudit a été condamné à une peine de dix ans mais a nié toutes les accusations portées contre elle.

En janvier, le Dr Moore-Gilbert a retrouvé les blogueurs Mark Firkin et Jolie King qui ont passé du temps avec elle derrière les barreaux en Iran.

King a été saisie avec son petit ami australien Firkin après avoir prétendument piloté un drone sans permis près de la capitale Téhéran.

Des commentaires abusifs en ligne – certains postés depuis l’Iran – la critiquent ainsi que son petit ami australien Mark Firkin pour avoir un « complexe de sauveurs blancs » et disent qu’ils « demandaient des ennuis ».

Le couple a été libéré en octobre 2019.

Le 7 octobre, la ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne, a déclaré aux journalistes: « C’est avec un énorme soulagement que j’annonce qu’ils ont été libérés et renvoyés. »