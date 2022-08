Brit, 30 ans, violée et assassinée par un chauffeur Uber avant que son corps ne soit jeté alors qu’elle travaillait à l’étranger

Une femme britannique travaillant à l’étranger a été violée et brutalement assassinée par un chauffeur Uber avant qu’il ne jette son corps, selon une enquête.

Rebecca Dykes, 30 ans, a été récupérée par Tariq Houshieh en décembre 2017 après une “soirée entre filles” dans un bar touristique populaire de Beyrouth, au Liban.

Rebecca Dykes a été violée et brutalement assassinée par un chauffeur Uber au Liban

Rebecca travaillait dans la capitale libanaise depuis janvier 2017

Houchiye a été arrêté pour le viol et le meurtre de Rebecca Dykes – il a avoué les crimes

Mais après être montée dans le taxi, Houshieh l’a violée, l’a étranglée à mort avec une corde de son sweat à capuche et a jeté son corps au bord de la route.

Rebecca travaillait pour le Département du développement international, aidant le Liban à faire face aux réfugiés de la guerre en Syrie.

Son corps a été retrouvé près d’une route le 16 décembre 2017, avec des marques d’étranglement autour du cou.

Une source a raconté comment son sort était scellé lorsqu’elle est montée dans le taxi et que le chauffeur l’a vue vêtue d’une jupe courte.

Houshieh a été condamné à mort en 2019 – mais fait appel pour qu’elle soit commuée, rapporte MyLondon.

Et il a été révélé qu’il travaillait comme chauffeur de taxi – bien qu’il ait un casier judiciaire et qu’il ait été arrêté à deux reprises pour harcèlement et vol présumés, selon l’Agence-France Presse.

Lors d’une enquête très retardée sur sa mort au tribunal du coroner du sud de Londres à Southwark mercredi, le coroner principal Andrew Harrison a interrogé l’agent de sécurité de l’ambassade britannique à Beyrouth Alyson King sur les dispositions de sécurité en place alors qu’il envisageait la nécessité d’une prévention de l’avenir rapport de décès.

Alyson a noté que le personnel a un briefing de sécurité à son arrivée, porte des alarmes personnelles, organise des réunions de sécurité mensuelles, des ateliers réguliers et des sessions réservées aux femmes.

En 2017, il a également été conseillé au personnel de n’utiliser que trois compagnies de taxi approuvées pour leurs déplacements personnels – cela signifiait tout ce qui était fait en dehors des dispositions sécurisées prises pour le travail. Ces trois entreprises étaient couvertes par le dossier de sécurité.

Mais elle a admis : “Cela s’est révélé par la suite, de nombreux employés utilisaient d’autres compagnies de taxi lorsqu’ils les trouvaient pratiques”.

Le coroner Harrison l’a pressée sur la question et a déclaré: “Cela suggérait que le dossier était inadéquat ou n’était pas accepté comme nécessaire … Avez-vous été satisfait de l’adéquation du briefing?”

Alyson a dit “oui” mais a ajouté qu’ils continuaient à mettre à jour le briefing.

Le coroner Harrison a poursuivi les grillades en demandant comment sa réponse correspondait à “l’utilisation intensive d’entreprises de taxis non approuvées à l’époque”.

Alyson a déclaré qu’elle n’était pas en poste à ce moment-là et qu’elle devrait vérifier les comptes rendus des réunions pour voir si le problème avait été soulevé.

Le coroner Harrison a suggéré que la famille de Rebecca “apprécierait profondément” une réponse et les a encouragés à consulter le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth après l’audience.

Le chef de la sécurité du Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement, Bharat Joshi, a déclaré qu’une visite de sécurité spéciale après la mort de Rebecca avait conclu que “la culture de sécurité était très très forte”.

Déconcerté par cette affirmation, le coroner Harrison a demandé: “Si la culture de la sécurité était si forte, pourquoi tant d’employés utilisaient-ils des services de taxi non enregistrés?”

Joshi a répondu, disant au tribunal que de nombreux membres du personnel “choisissent de ne pas suivre ce conseil”.

Il a également noté que “de nombreuses personnes utilisaient Uber à travers le Liban et qu’il n’y avait jamais eu d’incident grave”.

Il a expliqué que cela était dû à la “familiarité” d’Uber en tant que marque mondiale et à sa commodité.

Il a rappelé les plaintes du personnel utilisant les trois compagnies de taxis approuvées, ils devaient attendre “15 à 20 minutes”.

Dans un discours émouvant via un lien vidéo, la mère de Rebecca, Jane Houng, a déclaré: “J’espère juste qu’aucun parent n’aura à traverser ce que nous avons dû traverser.

“Une chose qui m’a beaucoup peiné, c’est que maintenant le personnel de l’ambassade porte des alarmes personnelles.

“Je pense que si Rebecca avait porté une alarme personnelle à ce moment-là, cela lui aurait probablement sauvé la vie.

“Quand je suis allé au Liban peu après sa mort et que je me suis assis autour de la table avec les amis et collègues de Rebecca, ils ont tous dit qu’ils utilisaient Uber. C’était un lieu commun pour les voyages personnels”

Tirant sa conclusion d’homicide illégal, le coroner Harrison a résumé l’audience “profondément tragique” et a déclaré qu’il y avait des “lacunes dans la compréhension” des dispositions de sécurité à l’époque.

Mais, a-t-il noté, “de grandes mesures ont été prises” au cours des cinq années qui ont suivi et c’était “une question de sécurité” car “rien dans la vie n’est sans risque”. Il a ajouté: “Les risques sont connus et les mesures ont été prises.”