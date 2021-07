Brit, 27 ans, décède après avoir eu des difficultés dans une piscine à Malte

Un touriste britannique est décédé après avoir rencontré des difficultés en nageant dans une piscine à Malte.

Chris Dodd, 27 ans, nageait à Triq it-Trunċiera, dans la baie de St Paul, vers 19h45 jeudi lorsqu’il « a rencontré des difficultés ».

GoFundMe

Chris Dodd, 27 ans, est décédé après avoir rencontré des difficultés en nageant à Malte[/caption]

Selon la police locale, des tentatives ont été faites pour lui prodiguer les premiers soins sur les lieux avant qu’il ne soit transporté d’urgence à l’hôpital Mater Dei, où il est malheureusement décédé.

Les copains ont mis en place un Page GoFundMe pour aider à couvrir ses frais funéraires – avec plus de 5 500 £ déjà collectés.

L’ami Anthony Cade a déclaré: « Chris avait 27 ans et était une personne chaleureuse qui aimait la vie et saisissait chaque occasion de sourire et de s’amuser.

«Sa famille n’est pas aisée et le coût important pour ramener Chris à la maison et payer pour des funérailles complètes pourrait être trop important pour que ce soit même une possibilité pour eux.

« Chris était un ami pour tant de gens, donc que vous donniez 1 £ ou 100 £, nous voulons collecter autant que possible afin que sa famille n’ait pas à assumer le fardeau de s’inquiéter du coût du retour de leur fils. à la maison une dernière fois.

La police maltaise a confirmé la mort de Chris dans un communiqué publié vendredi.

Un porte-parole a déclaré : « Un homme de 27 ans originaire du Royaume-Uni a malheureusement perdu la vie après avoir rencontré des difficultés en nageant dans une piscine à Triq it-Trunċiera, dans la baie de St Paul, hier, vers 19h45.

« L’homme a reçu les premiers soins des personnes sur place en attendant les ambulanciers et une ambulance l’a emmené à l’hôpital Mater Dei pour y être soigné, mais a été déclaré mort peu de temps après son arrivée.

« Le magistrat de service, le Dr Donatella Frendo Dimech LL.D, mène une enquête alors que les enquêtes policières sont toujours en cours. »