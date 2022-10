Brit, 24 ans, décède après avoir plongé à 65 pieds d’une falaise à Ibiza alors que le corps a été récupéré de la mer par les garde-côtes et deux autres hommes secourus

Un touriste BRITANNIQUE est mort après avoir plongé à 20 mètres d’une falaise à Ibiza.

Le corps du jeune homme de 24 ans a été repêché en mer par les garde-côtes tandis que deux autres hommes ont été secourus.

Un touriste britannique est mort après avoir plongé d’une falaise à Ibiza Crédit : Solarpix

Le corps de l’homme a été repêché par les garde-côtes Crédit : Solarpix

La tragédie a frappé la destination haut de gamme de Cap Martinet près de la ville d’Ibiza vers 20 heures.

Des sources bien placées ont déclaré qu’un témoin avait dit à la police que le touriste anonyme était avec un autre homme et que tous deux semblaient “en état d’ébriété”.

Un porte-parole de la Garde civile a confirmé : “Nous enquêtons sur la mort d’un vacancier britannique âgé de 24 ans dans un incident survenu jeudi sur des falaises du secteur du Cap Martinet.

“L’enquête est à un stade précoce et il faudra plus de temps pour obtenir une image plus claire de ce qui s’est exactement passé.”

Le porte-parole de la force a ajouté: «Les pompiers, la police locale, la garde civile et les garde-côtes ont été mobilisés après le déclenchement de l’alerte.

“Le corps du mort a été récupéré par un navire des garde-côtes.”

Les mêmes garde-côtes auraient sauvé deux autres hommes de l’eau qui auraient tenté de sauver le vacancier britannique après qu’il se soit retrouvé à la mer.

Ils ont été décrits localement comme faisant partie du personnel de l’hôtel cinq étoiles Destino Pacha Ibiza, près de l’endroit où le touriste aurait séjourné.

Un hélicoptère des garde-côtes appelé Helimer 221 a participé à l’opération.

Cap Martinet, à seulement trois kilomètres du centre-ville d’Ibiza, abrite la foule VIP de l’île et les invités de luxe internationaux.

Ses villas de luxe haut de gamme offrent une vue imprenable sur la mer Méditerranée et encore plus loin sur l’île voisine de Formentera.

L’hôtel où le vacancier aurait séjourné, qui propose des soins de bien-être exclusifs et des cours de yoga en plein air, occupe une position privilégiée sur la falaise isolée du Cap Martinet.

Le mois dernier, un touriste britannique de 55 ans est décédé après avoir glissé et plongé à près de 400 pieds d’une falaise alors qu’il visitait un phare sur l’île paradisiaque de Formentera.

Le vacancier basé à Londres est mort en perdant pied vers midi le 13 septembre alors qu’il visitait le phare de La Mola, dont Jules Verne a parlé dans son roman Hector Servadec.

Les rapports locaux ont indiqué qu’il était avec son partenaire et un groupe d’amis lorsque la tragédie s’est produite.

Un porte-parole de la Garde civile a confirmé à l’époque que le décès était traité comme un accident tragique et que rien ne suggérait qu’il s’agissait du résultat d’un crime.