Brit, 22 ans, arrêté après s’être « disputé avec les passagers et l’équipage » à bord d’un vol easyJet vers Chypre

Un BRIT a été arrêté après s’être prétendument battu avec des passagers et des membres d’équipage sur un vol easyJet à destination de Chypre.

Le vol était en route de Londres à Paphos, à Chypre, mais a été détourné vers Thessalonique, en Grèce, tard vendredi après l’éclatement des troubles.

Le vol easyJet se dirigeait vers Chypre avant d’être détourné vers la Grèce (photo d’archive) Crédit : Getty

L’homme de 22 ans fait face à un certain nombre d’accusations en Grèce, notamment la mise en danger du transport et de la sécurité des passagers et de l’équipage.

L’homme a comparu devant le tribunal samedi pour faire face aux accusations.

En plus d’un comportement indiscipliné et de bagarres avec les autres passagers et l’équipage, il est également affirmé qu’un certain nombre de bouteilles d’alcool vides ont été trouvées sur son siège.

L’homme est détenu dans l’attente d’une comparution lundi devant un juge d’instruction, où il répondra des accusations ou se verra accorder quelques jours pour le faire, la détention étant prolongée jusque-là.

Lors d’un autre incident au début du mois, un passager tapageur a été attaché avec une ceinture de sécurité sur un vol Ryanair, apparemment parce qu’il refusait d’arrêter de boire.

L’homme apparemment ivre aurait blessé un passager après une dispute avec l’équipage de cabine qui s’est intensifiée en plein vol.

Une vive dispute a éclaté à bord d’un avion à destination de la Lituanie depuis l’aéroport de Londres Luton samedi.

La police serait montée à bord de l’avion lorsqu’il aurait atterri à destination pour arrêter l’homme non identifié.

Au début de ce mois, la pop star Lee Ryan a été arrêtée lors d’un incident sans rapport avec lui après avoir été soi-disant fou dans un avion.

Le chanteur de Blue aurait été violent envers le personnel de cabine et aurait refusé de s’asseoir alors qu’il ne lui servirait pas à boire.

Les passagers affirment que Ryan, 39 ans, est devenu perturbateur pendant le vol de Glasgow à London City, le retardant de 20 minutes car il a été entaillé après son atterrissage.

Un passager a déclaré: “Peu importe de chanter avec Blue, il a rendu l’air bleu avec sa langue.

“Il est devenu agressif avec les hôtesses de l’air une fois qu’il est devenu clair qu’il ne recevrait pas d’alcool. À un moment donné, il a quitté son siège et a commencé à marcher dans l’allée malgré qu’on lui ait dit de s’asseoir – il a même couru derrière les rideaux de l’équipage de cabine.

“C’était un comportement fou.”

En mai de cette année, des passagers horrifiés ont vu une bagarre éclater dans un avion KLM de Manchester à Amsterdam.

Le Royal Dutch Marechaussee, qui s’occupe de la sécurité à l’aéroport, a déclaré à The Sun Online que six Britanniques avaient été arrêtés.