Brit, 19 ans, se noie après avoir été pris dans un courant de retour alors qu’il nageait avec des amis à la plage au Portugal

Un adolescent BRITANNIQUE s’est noyé après avoir été pris dans un courant de retour alors qu’il nageait avec des amis sur une plage portugaise.

L’homme de 19 ans et ses deux copains ont eu des difficultés lors d’une baignade sur une petite plage de sable sur la côte de Costa da Caparica au sud de Lisbonne.

Un Britannique s’est noyé sur une plage au Portugal Crédit : Solarpix

L’adolescent a eu des ennuis en nageant avec des copains Crédit : Solarpix

Le drame s’est produit mercredi après-midi sur la plage de Dragao Vermelho, en anglais pour Red Dragon beach.

Les secouristes ont reçu une alerte juste avant 18h30 heure locale et ont contacté la police, les garde-côtes et les pompiers et ont mobilisé un avion de l’armée de l’air portugaise.

Deux des trois personnes, toutes considérées comme des Britanniques, avaient réussi à sortir au moment où les secours sont arrivés et une recherche a été lancée pour la troisième qui s’est terminée par la découverte de son corps sur la plage voisine de Tarquinio-Paraiso.

L’Autorité maritime nationale (AMN) du Portugal a confirmé que la victime venait du Royaume-Uni.

La plage sur laquelle l’adolescent sans nom a eu des difficultés se trouve à un peu plus d’une heure au sud de la plage de Calada, au nord de Lisbonne, où le consultant financier britannique Trevor Selling, 45 ans, s’est noyé en juin de l’année dernière.

Il essayait de sauver ses deux filles quand elles ont eu des difficultés à cause du fort courant.

Dans un communiqué sur la dernière tragédie, l’AMN a déclaré: “Un jeune homme de 19 ans, de nationalité anglaise, est décédé le 4 janvier, sur la plage de Dragão Vermelho, sur la côte de Caparica dans la municipalité d’Almada, après être pris dans un courant d’arrachement alors qu’il se baignait avec deux amis.

Il a indiqué que l’alerte avait été reçue à 18 h 20 via le Centre de coordination de recherche et de sauvetage maritime de Lisbonne et que la police maritime de Lisbonne avait été envoyée dans le cadre d’une intervention d’urgence avec des garde-côtes, des ambulanciers paramédicaux et un avion de l’armée de l’air portugaise.

L’organisation a ajouté dans sa longue déclaration: “A leur arrivée, la police maritime a découvert que deux des trois personnes qui auraient eu des difficultés dans l’eau avaient réussi à atteindre le rivage par leurs propres moyens et elles ont été assistées sur les lieux par des experts médicaux.

“Les recherches ont été immédiatement lancées pour la troisième personne, l’homme de 19 ans qui a ensuite été retrouvé mort par des pompiers volontaires sur la plage adjacente de Tarquinio-Paraiso.

“Il a été déclaré mort sur les lieux par un médecin.”

Une autopsie aurait eu lieu mais les résultats ne devraient pas être rendus publics.

M. Pelling tentait d’aider ses deux filles âgées de 12 et 9 ans au moment où il s’est noyé en juin dernier.

Ils ont ensuite été emmenés à l’hôpital Santa Maria de Lisbonne pour un examen médical et un psychologue a été fourni pour aider les jeunes en deuil et leur mère.

En octobre 2019, la professeure de yoga Kim Fletcher, 33 ans, et son ancien fiancé musicien hip hop Danny Johnson, 34 ans, sont décédés à Zambujeira do Mar, dans le sud-ouest du Portugal.

Danny a nagé pour essayer de sauver sa partenaire alors qu’elle était emportée par une marée dangereuse, mais ils se sont noyés après qu’il l’ait atteinte et ait essayé de la ramener sur le rivage.

Le couple, de Stoke-on-Trent, avait une fille de quatre ans et s’occupait également de la fille de 15 ans de Kim issue d’une relation précédente.