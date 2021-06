Bristol vs London Irish off en raison de tests de coronavirus positifs dans le camp irlandais | Nouvelles du rugby à XV

Les London Irish ne joueront pas leur match contre Bristol samedi en raison d’un certain nombre de tests de coronavirus positifs dans le camp irlandais

Le match des dirigeants de Premiership Bristol contre les London Irish à Ashton Gate samedi a été annulé en raison de tests de coronavirus positifs dans le camp London Irish.

Les Irlandais ont renvoyé des tests Covid-19 positifs cette semaine, et Premiership Rugby a déclaré: « Un nombre important de leur équipe de joueurs a été exclu du match grâce au processus de recherche des contacts.

« Cela signifiait que les London Irish n’étaient pas en mesure de remplir le match à Ashton Gate, ce qui n’a été confirmé que ce matin. »

Il s’agit du deuxième match du dernier week-end de la saison régulière de Premiership à être annulé pour des raisons de Covid-19, suite à l’annulation du voyage de Gloucester à Worcester.

Un panel de Premiership Rugby sera désormais convoqué pour décider de l’attribution des points.

Il est probable que Bristol reçoive quatre points, confirmant la première place et un match à domicile contre les Harlequins le week-end prochain.

Les Irlandais, cependant, ont maintenant peu de chances d’obtenir une place parmi les huit premiers et une qualification pour la Coupe des Champions la saison prochaine.

Un porte-parole de Premiership Rugby a déclaré: « Notre priorité est la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées avec les London Irish et les Bristol Bears, et nous apporterons aux clubs tout le soutien dont ils ont besoin. Nous souhaitons à toutes les personnes concernées un rétablissement complet et rapide.

« Ni Premiership Rugby ni le club ne nommeront les joueurs ou le personnel impliqués, et nous demandons à chacun de respecter sa vie privée. »