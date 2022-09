Découvrez les entreprises qui font les plus gros mouvements lundi midi:

Gilead Sciences – Les actions de Gilead ont augmenté de 3,8% après que la société biopharmaceutique a révélé qu’elle avait réglé une affaire de brevet concernant ses thérapies contre le VIH avec cinq fabricants de médicaments génériques.

Twitter – Les actions de Twitter ont chuté de 2% après que la société a déclaré dans un dossier réglementaire que la dernière tentative d’Elon Musk d’annuler l’accord d’achat du groupe de médias sociaux n’était pas valide. Plus récemment, Musk a tenté de mettre fin à l’achat en invoquant le traitement réservé par Twitter à un lanceur d’alerte.

Carvana – Carvana a bondi de 7,8% après avoir été surpondéré de neutre par Piper Sandler. L’analyste Alexander Potter a qualifié l’action de “grossièrement sous-évaluée” et estime que Carvana pourrait doubler par rapport aux niveaux actuels.

Newmont – La société minière aurifère a gagné 2,6% après que Goldman Sachs a commencé à couvrir le titre avec une note d’achat. L’analyste Emily Chieng a déclaré que Newmont semblait sous-évalué après avoir chuté de 30% et a souligné les nouveaux projets de développement de la société en cours qui pourraient stimuler la croissance.

Bristol-Myers Squibb – Les actions de la société biopharmaceutique ont bondi de 5,4% après la Food and Drug Administration des États-Unis traitement oral approuvé par Bristol-Myers pour le psoriasis en plaques connu sous le nom de Sotyktu.

Amgen – Les actions d’Amgen ont chuté de 3,7% après l’approbation du médicament contre le psoriasis de Bristol-Myer Squibb, qui sera en concurrence avec Otezla d’Amgen. Par ailleurs, la société de biotechnologie a rapporté au cours du week-end que sa pilule Lumakras réduisait le risque de progression du cancer du poumon de 34 % par rapport à la chimiothérapie dans un essai clinique,

Alphatec – Les actions ont bondi de 7,7% après que Morgan Stanley a lancé la couverture de la société de technologie médicale avec une note surpondérée. Selon l’entreprise, Alphatec dépasse ses pairs et a une “piste importante” en tête pour une croissance à deux chiffres des revenus dans le domaine de la chirurgie de la colonne vertébrale.

Actions énergétiques — La hausse des prix du pétrole a contribué à faire grimper les actions énergétiques. APA a été le plus grand gagnant de la journée, bondissant de plus de 5 % après que Citi a mis à niveau la société pétrolière et gazière pour acheter à partir du neutre. Hess et Marathon Oil ont tous deux augmenté de plus de 3 %, tandis que Devon Energy a augmenté de près de 4 %. Exxon Mobil a augmenté de plus de 1 %.

– Sam Subin, Carmen Reinicke et Sarah Min de CNBC ont contribué à ce rapport.