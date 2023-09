Bristol C 4 – 1 Plymouth

Bristol City a remporté sa première victoire à domicile au championnat Sky Bet de la saison après une confortable démolition 4-1 de son rival de l’ouest du pays, Plymouth, à Ashton Gate.

Sam Bell les a mis sur la voie de la victoire avec un premier match à la troisième minute avant que Matty James ne double l’avantage à huit minutes du compteur.

Adam Randall en a retiré un pour Argyle après 26 minutes, mais les Robins ont remporté la victoire avec d’autres frappes de Mark Sykes et Harry Cornick.

L’équipe locale a pris l’avantage lorsque Kal Naismith a joué un court corner à Joe Williams et que son centre au premier poteau a été renvoyé par le jeune attaquant Bell avec une première fois.

Le score était de 2-0 six minutes plus tard lorsque Sykes s’est détaché et a coupé le ballon pour que James tire dans le toit du filet à six mètres.

Les Robins ont complètement dominé les premiers échanges et ils auraient pu mener 3-0 après 10 minutes lorsque le tir de Bell depuis une position centrale a été stoppé par Hazard avec une jambe tendue.

Argyle n’a pas pu gérer les trois premiers de City, Bell, Nahki Wells et Sykes, au grand désarroi de leurs rangs bondés de supporters itinérants derrière le but.

Sykes s’est dirigé loin d’une autre bonne occasion et Cameron Pring était haut et large en arrivant au bout du corner au deuxième poteau de Naismith.

Argyle a répondu après 26 minutes, Randall trouvant le coin inférieur avec un tir bas juste à l’extérieur de la surface.

Mais sept minutes plus tard, le superbe ballon croisé de Jason Knight a permis à Sykes de se dégager et d’envoyer un joli tir du pied droit devant Conor Hazard.

Les Pilgrims ont raté une belle occasion de réduire à nouveau l’écart lorsque Ben Waine a tiré large suite à un mauvais dégagement du gardien de City Max O’Leary.

Les visiteurs ont quitté le terrain à la pause sous les huées de leurs supporters, qui avaient scandé « C’est embarrassant » à l’approche du coup de sifflet de la mi-temps.

Le patron d’Argyle, Steven Schumacher, a répondu en envoyant Jordan Houghton et Morgan Whittaker pour Lewis Warrington et Tyreik Wright au début de la seconde période.

Le match est devenu davantage une compétition, mais City a continué à créer des ouvertures plus claires et Bell a tiré juste à côté à la 52e minute. Les deux entraîneurs ont largement utilisé les bancs de leurs remplaçants au fil de la mi-temps.

Le remplaçant Cornick a remporté une victoire éclatante en tirant sur le ballon de Naismith à 10 minutes de la fin.