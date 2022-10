Bristol C 2 – 1 Preston

Le défenseur Rob Atkinson était le héros improbable de Bristol City à deux buts lors d’une victoire 2-1 du championnat Sky Bet contre Preston à Ashton Gate.

L’équipe locale a pris les devants à la 54e minute lorsque Zak Vyner a jeté un coup d’œil sur un centre de Mark Sykes et que le défenseur central Atkinson a marqué d’une tête puissante.

Mais North End a égalisé à huit minutes de la fin, Andrew Hughes conduisant le ballon à travers une surface de réparation bondée de six mètres après que City n’ait pas réussi à dégager un coup franc de Robbie Brady.

Le vainqueur est venu au début du temps d’arrêt lorsque le coin gauche d’Alex Scott a trouvé la tête d’Atkinson, qui a propulsé le ballon à bout portant.

Le patron de la ville, Nigel Pearson, avait créé la surprise en laissant tomber le gardien de but expérimenté Dan Bentley sur le banc et en faisant venir Max O’Leary.

Son équipe a pris un départ rapide, le tir d’Antoine Semenyo à la deuxième minute étant bloqué en corner avec Preston sous une forte pression précoce.

Les visiteurs ont passé une grande partie des 20 premières minutes sur le pied arrière, mais City n’a pas trouvé de passe finale révélatrice pour créer une ouverture claire.

Alors que Preston progressait dans le match, O’Leary a dû effectuer son premier arrêt après 25 minutes, plongeant aux pieds de Sean Maguire alors qu’il courait sur un ballon en profondeur de Daniel Johnson.

Semenyo a trompé Liam Lindsay à la demi-heure, pour être stoppé par une faute qui a valu au défenseur de Preston un carton jaune.

Le nombre de réservations a été rapidement égalisé car Jay Dasilva a été averti pour un défi glissant sur Ali McCann.

Maguire a volé haut et large à distance alors que les deux équipes luttaient pour assembler des mouvements incisifs dans une première mi-temps décousue.

City s’est taillé une chance à la pause deux minutes avant la mi-temps lorsque Tommy Conway a couru sur une passe de Semenyo, mais son tir apprivoisé a été confortablement capté par Freddie Woodman.

Dasilva et Atkinson ont tiré pour City alors qu’une mauvaise première mi-temps touchait à sa fin.

La deuxième période a débuté comme la première, avec un pressing des locaux. Semenyo a tiré à côté d’une passe de Joe Williams et un entraînement de Dasilva a été bloqué pour un corner avant qu’Atkinson ne sorte de l’impasse.

Le patron de Preston, Ryan Lowe, a réagi au but avec un double remplacement, envoyant Ben Woodburn et Ryan Ledson pour Johnson et Maguire.

Son équipe était presque à égalité immédiatement alors qu’Emil Riis s’échappait pour être refusé par un arrêt complet d’O’Leary.

Le jeu a finalement pris vie et Semenyo a tiré de justesse après une course en solo.

L’attaquant avait l’air de plus en plus dangereux et avait un autre effort féroce paré par Woodman à 10 minutes de la fin.

L’égalisation de Hughes est venue contre le cours du jeu mais n’a compté pour rien dans ce qui a été une soirée mémorable pour Atkinson.

Ce que les gérants ont dit…

La ville de Bristol Nigel Pearson: “Rob avait besoin d’un bon match après samedi et il n’était pas le seul à le faire. Il est dans l’équipe pour défendre et je suis content qu’il l’ait bien fait ce soir parce que nous étions pauvres à cet égard à Birmingham. Les buts ont couronné sa soirée et je suis satisfait de sa réponse et de celle de l’équipe collectivement à ce qui s’est passé ce week-end.

“La performance de samedi était hors de propos et il était important que nous revenions là où nous en sommes en tant qu’équipe. Nous avions besoin d’une victoire et je suis ravi que les joueurs aient fait l’effort nécessaire de la première minute à la fin du match. J’ai Je ne vais pas trop loin avec une seule victoire. Cela nous a aidés à grimper dans le classement, mais la performance de samedi est encore fraîche à l’esprit.”

de Preston Ryan Lowe: “Nous n’étions pas assez bons. Nous étions plats et pas bons avec nos passes. Je suis déçu de la performance. Même à 1-1, je ne pensais pas que nous pouvions gagner le match. Mais je pensais que nous avions un point et nous aurions dû voir les choses en défendant ce corner. Il n’y a pas d’excuses. C’est frustrant parce que nous avons de bons joueurs, mais nous

n’a pas présenté cela ce soir.

“J’ai hâte de revenir à Deepdale après une période difficile sur la route, mais je préfère y retourner avec un point. Pour une raison quelconque, il y avait un manque d’énergie là-bas. Certains joueurs sont sur leur pieds, mais je ne voulais pas faire trop de changements. Nous avons eu du mal à nous placer derrière Bristol City et ils se sont placés derrière nous. Ils étaient partants pour des raisons évidentes, mais nous aurions dû faire mieux.