BRISTOL, Tennessee: La pandémie a donné à NASCAR une occasion en retard de rompre avec la façon dont les choses avaient toujours été faites dans le sport.

Le week-end de course traditionnel de trois jours a été abandonné alors que NASCAR s’efforçait de terminer une saison tout en suivant les protocoles COVID-19. L’entraînement a été abandonné et peu se sont plaints, de même pour les qualifications.

Lorsque le spectacle compacté d’une journée a aidé NASCAR à parcourir son calendrier, une hotline s’est ouverte et toutes les idées ont été les bienvenues. Une course en terre battue au programme de la Coupe? Au Bristol Motor Speedway?

Sûr! Permet de lui donner un tourbillon!

Cela semblait amusant de mettre la Cup Series sur une piste de terre pour la première fois depuis 1970, mais exécuter avec succès une idée aussi sauvage semblait semé d’embûches.

Le risque en valait la peine pour Marcus Smith, PDG de Speedway Motorsports, société mère de Bristol Motor Speedway. Il a déclaré à l’Associated Press qu’il avait dépensé près de 2 millions de dollars pour transformer les arènes en béton de Bristols en une piste de terre, et même si la piste commençait à se fissurer, les pneus avaient du mal à tenir ensemble et les conducteurs se plaignaient d’une poussière aveuglante, Smith a insisté sur le fait que tout allait bien.

Et quand la course s’est finalement terminée lundi soir avec un jour de retard, car après toutes les préoccupations concernant l’aptitude des voitures de la Coupe à la saleté à Bristol, des pluies torrentielles ont provoqué un report pour inondation, tout allait bien.

Bien sûr, la terre battue rouge du Tennessee a transformé Bristol en un dustbowl, mieux décrit lorsque le pilote Corey LaJoie a déclaré que la visibilité était de zéro sur 2 avec l’éblouissement. Mais rien de mal n’est arrivé.

NASCAR a évité une éruption de pneus gonflés en ajoutant des mises en garde obligatoires qui ont également créé un temps de préparation de piste supplémentaire. Bristol a tiré une nuit blanche après les pluies du dimanche pour travailler la saleté afin que ce ne soit pas de la boue provoquant la surchauffe du moteur. Et quand la poussière est devenue vraiment incontrôlable, NASCAR a simplement changé les règles au milieu de la course et est passé à des redémarrages à fichier unique pour la première fois depuis probablement une décennie.

Je sais que certains de nos fans et l’industrie NASCAR n’est pas habituée à voir ce qui s’est passé pendant la course avec l’accumulation de poussière, a déclaré Steve ODonnell, directeur du développement des courses de NASCAR.

Si vous rencontrez cette situation, pour essayer d’utiliser un seul fichier pour atténuer une partie de la poussière et certains des problèmes de visibilité, c’est pourquoi nous avons pris cette décision.

Joey Logano a remporté le drapeau à damier lors d’une prolongation décente et les fans qui étaient en train de bourdonner sur une course de terre depuis des mois semblaient vraiment satisfaits.

C’est une victoire pour Smith et Speedway Motorsports, qui ont reconfiguré son ovale à Charlotte Motor Speedway en une roval hybride en 2018 pour un peu de jus supplémentaire. La société vient de remporter une course de terre à Bristol et, pour son prochain acte, louera le Circuit of the Americas en mai pour accueillir le premier voyage des NASCAR sur le parcours routier d’Austin, au Texas.

Justin Marks, un ancien pilote dans sa première année de propriété de l’équipe NASCAR, a applaudi mardi l’effort de Speedway Motorsports. Cela a aidé son pilote, Daniel Suarez, à terminer quatrième meilleur de la saison à Bristol sans aucune expérience préalable sur terre. Mais Marks fait également partie d’un groupe à Nashville qui plus tard cet été accueillera une course IndyCar dans les rues du centre-ville, il comprend donc les défis auxquels sont confrontés les promoteurs de piste.

Tout le monde doit mesurer son appétit pour le risque, a déclaré Marks. COVID est un défi, mais nous vivons dans un monde où si vous voulez avoir une propriété événementielle réussie, vous devrez prendre des risques. Vous ne pouvez plus faire les choses comme vous les avez toujours faites et vous attendre à ce que cela fonctionne, parce que les gens sont plus inconstants qu’ils ne l’ont jamais été, ils ont une courte durée d’attention et ils ont un appétit pour de nouvelles choses comme jamais auparavant.

Si le sport automobile doit continuer à être pertinent et gagner en popularité, cet appétit pour le risque va devoir augmenter.

Bristol a annoncé sur son système de sonorisation avant même la fin de la course que la saleté serait de retour l’année prochaine. Mais il y a beaucoup de problèmes qui doivent être résolus. Les pneus Goodyear doivent être mieux adaptés pour une piste de terre, peut-être que les pare-brise devraient être retirés des voitures, et la plupart des pilotes ont demandé que l’événement soit déplacé vers des courses de nuit sur terre, après tout, se déroulent traditionnellement sous les lumières.

La date sur le calendrier pendant des années a été problématique en raison du temps imprévisible de mars dans les montagnes du Tennessee, et, plus important encore, Bristol sur trottoir était une course bien-aimée sacrifiée pour l’expérience de la saleté. Était-ce un gain net? Il y a beaucoup de pistes sur le calendrier NASCAR qui ont du mal à accueillir des courses convaincantes, et peut-être qu’un événement de terre aurait dû y aller à la place. Ou même à l’un des nombreux chemins de terre existants à travers le pays.

C’était aussi une grande demande des équipes de course de se diriger vers une course totalement inconnue d’une course qui compte autant que le Daytona 500 et toutes les autres courses du calendrier NASCAR. Peut-être que l’expérience de la saleté à l’avenir devrait être une course All-Star qui ne vaut rien d’autre que le prix en argent et la fierté de l’équipe de préparer une voiture de terre appropriée.

NASCAR a eu de la chance lundi en ce sens qu’il a organisé un spectacle décent, et Smith a réussi un autre pari. Mais si la saleté est là pour rester, alors ce doit être plus qu’une expérience hors d’une saison touchée par une pandémie.

___

Plus de courses automobiles AP: https://apnews.com/hub/auto-racing et https://twitter.com/AP_Sports