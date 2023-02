Briser trois mythes sur les matériaux et les énergies renouvelables

Dans l’émission, un groupe de professionnels des effets spéciaux a testé des mythes issus d’émissions télévisées ou de connaissances populaires, comme : un chasse-neige peut-il renverser une voiture ? Pouvez-vous voler en utilisant des feux d’artifice? Les éléphants ont-ils vraiment peur des souris ? L’équipe a essayé de trouver les réponses dans un processus qui impliquait souvent des explosions et a fréquemment demandé l’aide d’un mannequin de crash test qu’ils ont appelé Buster.

Mon processus d’aujourd’hui en tant que journaliste est un peu différent, mais je pense que des dizaines de tours de la MythBusters cycle – demander, rechercher, répondre – m’a définitivement marqué.

Les MythBusters pilote est sorti il ​​y a 20 ans la semaine dernière, donc en l’honneur de l’occasion, nous allons briser certains mythes sur l’un de mes sujets préférés : les matériaux dont nous avons besoin pour lutter contre le changement climatique.

Mythe #1 : Nous n’avons pas assez de matériaux pour construire ce dont nous avons besoin pour lutter contre le changement climatique.

Celui-ci revient souvent, et il y a une très bonne raison. Nous allons avoir besoin de beaucoup de choses pour mettre en place un nouveau monde à zéro émission.

Pour garder les choses relativement simples, je vais me concentrer sur les deux industries qui émettent le plus d’émissions aujourd’hui : la production d’électricité et le transport. Ensemble, ils représentent près des trois quarts des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Afin de réduire les émissions dans ces secteurs, nous devons construire de nombreuses nouvelles infrastructures, en particulier de nouvelles façons de produire de l’électricité et des batteries capables de la stocker. Alors, combien de matériel regardons-nous ici?

Presque toutes les constructions nécessitent une combinaison d’acier, d’aluminium et probablement de cuivre. Selon une nouvelle étude, pour atteindre les objectifs climatiques, nous aurons besoin de beaucoup de chacun d’entre eux juste pour construire des infrastructures pour produire de l’électricité. D’ici 2050, la demande pourrait atteindre 1,96 milliard de tonnes d’acier, 241 millions de tonnes d’aluminium et 82 millions de tonnes de cuivre.

Cela semble beaucoup, et ça l’est. Mais si vous comparez ces chiffres avec les réserves connues sur la planète auxquelles nous pouvons accéder économiquement, c’est une petite fraction. Et la production annuelle n’aura pas à croître de plus de 20 % pour que l’approvisionnement de l’un de ces matériaux réponde à la demande.