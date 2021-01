Le marathon de pénalités de Rahman a été un énorme succès, tout comme son travail dans le monde entier pour améliorer l’accès des filles au sport. Gracieuseté de Deena Rahman

L’amour de longue date de Deena Rahman pour le football l’a emmenée d’Angleterre en Égypte, de Bahreïn en Tanzanie et même plus loin. En 2017, elle s’est rendue au mont. Kilimandjaro avec 32 femmes de 20 pays – avec des âges allant de 15 à 55 ans et des compétences allant de pro à amateur – pour gravir la montagne et établir le record du monde Guinness du plus haut match de football jamais joué. Ils ont concouru sur un terrain de cendres volcaniques à près de 18760 pieds. En 2018, elle a été invitée en Jordanie par le prince Ali pour participer à un match de football au point le plus bas du monde, la mer Morte, à 1412 pieds sous le niveau de la mer.

Ce sont deux des cinq records du monde qu’elle détient. Plus récemment, en décembre 2020, elle a établi le record de la plupart des pénalités infligées en 24 heures. Ses deux autres records proviennent de sa participation au plus grand match à cinq – qui a vu plus de 800 joueurs participer sur cinq jours, y compris un passage de sept heures de l’équipe de Rahman, les Legendary Eggs – et de jouer dans un 11- match à côté avec le plus grand nombre de nationalités.

À première vue, la vie de Rahman semble être celle d’un dépasseur enthousiaste. Elle a été l’une des premières femmes à être payée pour jouer au football en Europe, avec Fulham en 2000, et a joué pour deux équipes nationales (Angleterre et Bahreïn). La joueuse de 37 ans, qui joue toujours au football avec l’équipe nationale de Bahreïn, dirige maintenant sa propre académie avec son mari Paul après avoir passé des parties de sa carrière à travailler dans des clubs pour le développement de leur académie. Lorsqu’elle est arrivée à Bahreïn en 2010, où elle vit actuellement, elle a créé une ligue féminine et a attiré des équipes de pays voisins. L’année dernière, elle a décidé de faire l’ultramarathon de Londres à Brighton.

Rares sont ceux qui se proposeraient de lancer une balle de manière répétitive dans un filet en 24 heures, mais les motivations de Rahman pour s’attaquer à ces records sont doubles. Sur le plan personnel, elle aime se pousser. Propriétaire avouée de «pieds qui piquent», elle est toujours à la recherche de sa prochaine aventure. Son autre motivateur, cependant, est peut-être le plus important. Rahman a pour mission, aux côtés de ceux de l’organisation à but non lucratif Equal Playing Field, de montrer aux filles et aux femmes qu’il n’y a aucun défi qu’elles ne peuvent pas relever.

Rahman a converti 7876 pénalités lors de sa tentative de 24 heures, prenant des coups de pied sur le coup pendant 50 minutes toutes les 60 avec un bref repos de 10 minutes. Gracieuseté de Deena Rahman

« Nous avons cinq records du monde, mais chacun d’eux concerne davantage les messages que nous pouvons transmettre à travers ces records », a déclaré Rahman à ESPN.

Ce message varie en fonction de l’endroit où se trouve le terrain de jeu égal. Lorsque le groupe s’est rendu en Jordanie en 2018, ils sont allés dans des camps de réfugiés et ont organisé des cours de football pour environ 300 filles qui « n’auraient jamais la possibilité de jouer au football », a déclaré Rahman.

« C’est très strict dans certaines régions là-bas, surtout quand elles ont 9, 10 ans. Elles sont à la maison et ne font pas de sport, donc c’était incroyable de voir toutes ces filles complètement bourdonner. Nous jouions dans des endroits vraiment reculés où nous n’avions que des cônes et du sable, et c’était vraiment touchant de les voir s’amuser, faire de l’exercice et jouer au football avec nous. «

Au cours des 24 heures de son record de pénalités, Equal Playing Field a diffusé une série de conférences basées sur ses principes fondamentaux de promotion de l’égalité des sexes, soutenant les organisations existantes qui aident les filles dans le sport et amplifiant le travail qui se déroule dans le monde entier pour ce but. Cela comprend tout, de l’organisation de camps mondiaux à l’amélioration de la qualité du football féminin, en passant par la fourniture d’une assistance à des groupes locaux tels que des clubs, des académies, des associations caritatives et des organisations non gouvernementales dans le cadre de leurs propres programmes.

Pour sa part, Rahman avait une équipe de 24 gardiens pour l’aider à établir le record, qui comprenait des joueurs de la Tekkers Academy qu’elle dirige avec son mari, des mères de ses joueurs et des coéquipières des Celtes arabes, son équipe de football gaélique à Bahreïn.

Remonter le chrono aux premiers jours de jeu de Rahman contribue également à expliquer sa passion pour l’avancement du football féminin. Née à Fulham, en Angleterre, elle a commencé à jouer à l’âge de sept ans et au départ, elle était la seule fille là-bas. Elle s’est entraînée avec les garçons jusqu’à ce qu’ils créent une équipe de filles peu de temps après.

«Je pense que cela m’a aidé à me développer à un meilleur rythme», a-t-elle déclaré à propos de l’expérience. « Je devais être dur, je devais être fort. Heureusement, j’étais bon et je me suis amélioré. »

Rahman, photographiée ici à l’époque de Fulham, a été l’une des premières femmes à être rémunérée en tant que professionnelle alors qu’elle était avec le club londonien, qui a ensuite été dissous en 2006. Mike Egerton / EMPICS via Getty Images

Quand Rahman avait 15 ans, elle est allée en Angleterre pour des essais et a été sélectionnée pour jouer pour leur équipe des moins de 18 ans, où elle a obtenu 18 sélections et joué dans deux championnats d’Europe. Elle a également continué à se développer avec Fulham et a été l’une des premières femmes en Europe à être payée pour jouer au football lorsque l’équipe est devenue professionnelle en 2000.

« Le club était magnifique. Nous nous sommes entraînés sur le terrain d’entraînement avec les hommes, nous avons obtenu tout le soutien dont nous avions besoin », a-t-elle déclaré.

« Le revers, c’est qu’il était trop tôt, pour être honnête. Nous n’étions pas non plus dans la première division, et l’argent ne vous envoie évidemment pas seulement dans la première division, donc nous étions dans l’équivalent de la troisième division. Donc, autant c’était comme un tournant dans le football féminin, c’était un peu ridiculisé parce que nous étions l’équipe pro de la troisième division qui battait les équipes 25-0, et évidemment ce n’est pas réaliste. «

Fulham est resté pro pendant trois ans, mais est ensuite passé à un statut semi-professionnel – les flux de trésorerie sont devenus un problème – avant de se retirer en amateur, puis l’équipe a été entièrement mise au rebut en 2006. Alors que l’introduction de contrats professionnels était passionnante pour le sport, la transition a également donné à Rahman une réflexion.

« Je pense que cela est dû en grande partie au fait que j’ai été élevé dans l’équipe d’Angleterre assez tôt, et quand Fulham est devenu professionnel, c’était une énorme opportunité et c’était génial, mais nous avons attiré beaucoup de bons joueurs plus âgés, » elle a dit. « J’ai juste eu un peu de mal avec la confiance en moi … alors quand j’ai obtenu mon diplôme en sciences du sport, j’ai pu comprendre beaucoup de choses en psychologie. »

Alors que ses luttes se poursuivent, le père de Rahman l’a finalement amenée dans son pays d’origine, l’Égypte, où elle a joué pendant un an avant de casser son ACL, ce qui l’a forcée à retourner en Angleterre pour une chirurgie et une rééducation. Là-bas, elle a commencé à faire du travail d’entraîneur avec Arsenal lorsque l’occasion s’est présentée de se rendre à Bahreïn.

Le bilan de Rahman est dérisoire par rapport au travail qu’elle a effectué au Moyen-Orient pour améliorer l’accès au football. «L’une de mes principales passions motrices était que j’allais changer cela et heureusement, je l’ai fait. Gracieuseté de Deena Rahman

Ce voyage de cinq jours a changé le cours de la vie de Rahman. Pendant son séjour, elle a obtenu un emploi d’entraîneur et a rapidement déménagé avec son mari, Paul. Immédiatement, elle a entrepris de rehausser le profil du football féminin dans le pays.

« De toute évidence, au Moyen-Orient, il n’y avait pas beaucoup de filles jouant au football », a déclaré Rahman. « Il y avait une équipe nationale ici, mais à part ça, il ne se passait pas grand-chose. Donc l’une de mes principales passions de conduite était que j’allais changer cela et heureusement, je l’ai fait. »

En tant qu’entraîneur à l’académie, elle est passée du mentorat de deux filles à plus de 100 au cours des deux premières années. Elle a lancé la première ligue féminine du pays, qui est maintenant régie par la FA de Bahreïn, et a vu des équipes se rendre d’Arabie saoudite pour concourir étant donné le manque d’opportunités à domicile. Toujours à la recherche de son prochain défi, elle et son mari ont créé leur propre académie, Tekkers, en 2015. Basés dans huit endroits, ils ont 10 employés à plein temps et plus de 200 filles qui jouent aux côtés du programme de leur garçon.

« Nous avons des cours réservés aux filles, et elles sont pleines et complètement bourdonnantes. Quelques-unes d’entre elles jouent dans nos équipes, donc elles jouent réellement dans nos équipes avec les garçons », a-t-elle expliqué. « Je suis totalement d’accord car je pense que cela aide vraiment votre football. Il y a juste ce petit élément de vitesse, un peu de force dont vous avez besoin pour utiliser, et aussi cette confiance que vous êtes assez bon pour le faire. »

En plus d’entraîner ces filles tout au long de leur carrière de joueur, elle considère également qu’il est de sa responsabilité de montrer l’exemple.C’est ainsi qu’elle s’est retrouvée à remporter le record du monde de la plupart des pénalités converties en 24 heures. À l’origine, elle avait voulu prendre un record qui impliquerait une équipe, mais les réglementations concernant la prévention de la propagation du coronavirus ont rendu cela plus difficile. En fin de compte, ils ont décidé des sanctions, car elle pouvait toujours inclure un certain nombre de personnes, bien que de manière sûre et responsable.

Rahman, à gauche, photographiée après avoir terminé ses coups de pied de marathon. Gracieuseté de Deena Rahman

Le record officiel était de 1 111, et un autre non officiel de 2 075. Rahman s’est fixé pour objectif de marquer 100 pénalités par heure. Elle donnait un coup de pied pendant 50 minutes avant de faire une pause de 10 minutes, puis de recommencer au début de l’heure suivante. Cela aurait dû l’amener à environ 2 400 pénalités; cependant, en moins de quatre heures, elle avait battu le record officiel. Quelques heures de plus, et elle a croisé au-delà de celle non officielle. Quand elle a atteint la deuxième marque, son mari Paul a poliment suggéré qu’elle pourrait s’arrêter et rentrer chez elle pour dormir, mais Rahman n’en avait pas envie.

« Je sentais juste que j’avais cette responsabilité que je n’allais pas arrêter parce que j’avais tous ces gens que j’avais mis dans mon équipe », a-t-elle déclaré. « Même si c’était au milieu de la nuit, je les avais amenés à s’engager à sortir à 3 heures du matin et à être gardien de but. Il y avait aussi le direct et tout ça. Donc il n’y avait aucun doute dans mon esprit que j’étais va continuer. «

En fin de compte, elle a marqué 7 876 pénalités, battant le record par un incroyable 6 765.

« Je n’ai pas pratiqué les pénalités », a-t-elle déclaré. « Certaines personnes étaient comme si vous n’alliez pas vous entraîner à prendre des pénalités et je me suis dit: » Non, ça va. Ils deviendront plus faibles, probablement, mais je vais simplement y aller. «

« Je me suis fatigué. Mes jambes devenaient vraiment, vraiment lourdes, et cela devenait de plus en plus difficile au fur et à mesure. Mes coups devenaient plus faibles. »

À l’aube de la nouvelle année, Rahman est déterminée que ce ne sera pas son dernier record du monde. Lorsqu’on lui a demandé de manière ludique si jouer sur la lune pourrait être la prochaine, elle a fait une pause avant d’éclater dans un grand sourire et de répondre: « C’est en fait une bonne idée. »