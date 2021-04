Plus tôt cette année, Samsung Electronics a lancé sa gamme 2021 Neo QLED. Des publications de premier plan sur les technologies commerciales et grand public ont déjà décerné la plus haute distinction à la gamme, soulignant la qualité d’image exceptionnelle des téléviseurs, les innovations sonores et les améliorations de conception.

Le portefeuille Neo QLED – qui comprend des modèles 4K et 8K – offre un tout nouveau type de technologie d’affichage. L’introduction de cette technologie met l’accent non seulement sur le riche héritage d’ingénierie et d’innovation de Samsung, mais également sur son engagement en faveur de nouvelles avancées en matière d’accessibilité et de durabilité qui redéfinissent la façon dont les consommateurs utilisent leurs téléviseurs chez eux.

Complétant leur qualité d’image éclatante, les téléviseurs Neo QLED de Samsung sont dotés d’un design Infinity One et d’un son de suivi d’objets de qualité supérieure qui garantissent que les téléviseurs ont une apparence et un son incroyables sous tous les angles. Les Neo QLED portent également le système d’exploitation Tizen primé de Samsung, qui offre désormais de nouvelles fonctionnalités intelligentes telles que Samsung Smart Trainer pour améliorer la fonction Samsung Health et de nouveaux outils pour optimiser l’expérience de jeu.

Voici quelques-unes des premières critiques et réactions à la programmation 2021:

Le téléviseur 4K Neo QLED phare de Samsung, le QN90A, a reçu les honneurs de Forbes dans une revue qui a souligné comment les capacités de traitement du téléviseur offrent des détails presque en trois dimensions et une expérience de jeu haut de gamme. Le point de vente a noté que «la mise à l’échelle du 65QN90A est presque incroyablement bonne» et a salué «la beauté éclatante des images de jeu du QN65QN90A».

TechRadar a également fait l’éloge de la technologie Neo QLED de Samsung, attribuant au QN95A un examen cinq étoiles et la distinction de « Choix de l’éditeur ». La publication a commenté que «la première incursion de Samsung dans la Mini LED est un succès retentissant, avec ce téléviseur Neo QLED.»

Techaeris a applaudi le téléviseur QN800A 8K Neo QLED de Samsung pour sa «qualité d’image époustouflante» et ses fonctionnalités intelligentes. Le point de vente a noté que «Multi-View est particulièrement utile pour les joueurs» car il offre aux utilisateurs de nouvelles façons de jouer à des niveaux difficiles tout en profitant d’une qualité d’image et d’un traitement de premier ordre.

Video Magazin a évalué le QN900A 8K Neo QLED de Samsung, 966 points sur 1030 dans son examen – le score le plus élevé jamais accordé par le point de vente dans la catégorie des téléviseurs. Le point de vente a noté: «Samsung prouve à maintes reprises que vous pouvez encore obtenir beaucoup de qualité supplémentaire avec des raffinements techniques et des innovations élaborées – maintenant avec des mini-LED.» Le QN900A a reçu trois prix avec distinction dans les catégories suivantes: référence, innovation et astuce de conception.

Pour plus d’informations sur les gammes de téléviseurs primés 2021 Neo QLED 8K et 4K de Samsung ainsi que sur les autres innovations télévisuelles et audio de premier plan de la société, visitez la page produit TV et audio de Samsung.