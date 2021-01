Les gens changent assez souvent la couleur de leurs cheveux. La couleur des cheveux a le pouvoir de modifier votre personnalité et de vous faire sentir comme une toute autre personne. Mais qu’il s’agisse de couvrir ces gris embêtants ou d’expérimenter une nouvelle couleur de cheveux, il existe plusieurs mythes autour de la coloration des cheveux. Sameer Hamdare, directeur technique zonal, Streax Professional fait éclater les mythes et partage les faits sur la coloration des cheveux.

Mythe: Si vous colorez vos cheveux une fois, vous devez continuer à les colorer.

Fait: Ce n’est pas du tout vrai! Recolorer vos cheveux est entièrement votre choix. La coloration de vos cheveux ne signifie pas que vous ne pourrez jamais retrouver leur couleur naturelle.

Mythe: la coloration de vos cheveux les rendra gris plus tôt.

Fait: les cheveux gris sont entièrement génétiques et la coloration n’accélère pas le grisonnement des cheveux. Les cheveux commencent à grisonner lorsque la mélanine cesse de produire le pigment de couleur, et c’est à ce moment que vos cheveux commencent à devenir gris.

Mythe: la coloration rendra vos cheveux fins.

Réalité: la couleur n’a aucun rôle dans l’amincissement de vos cheveux, une carence en vitamines et minéraux pourrait être l’une des raisons pour lesquelles vos cheveux commencent à s’amincir.

Mythe: la coloration endommagera vos cheveux.

Fait: C’est l’un des plus grands mythes que vous devez tous avoir entendu tout le temps. La coloration de vos cheveux ne peut pas avoir un impact incroyablement négatif sur vos cheveux. Pourtant, il existe de nombreuses options différentes sur le marché pour maintenir des cheveux sains tout en s’amusant avec les couleurs, et vous devez utiliser un shampooing, un revitalisant et un sérum sans danger pour la couleur, un coupable important pour les cheveux abîmés réside dans l’utilisation de la couleur si vous utilisez une technique et un suivi appropriés, vos cheveux seront toujours aussi doux et sains.

Mythe: La couleur des cheveux est difficile à maintenir.

Réalité: Non, la couleur des cheveux est facile à entretenir, vous avez besoin d’un excellent produit de suivi comme un shampooing, un revitalisant et un sérum, c’est vital, mais ne les achetez pas sans consulter votre coiffeur, car il / elle connaît vos cheveux et votre cuir chevelu.