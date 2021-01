La culture éveillée a encouragé nombre d’entre nous à nous renseigner sur plusieurs questions, y compris les conversations socioculturelles autour de la communauté LGBTQ +. Cependant, la sexualité et le genre sont complexes à comprendre et se réduisent souvent à des mythes, des stéréotypes et une simplification excessive.

Alors que beaucoup de nos amis, pairs ou connaissances partagent des histoires par ouï-dire sur l’homosexualité, il y a un couple gay du cœur de l’Inde qui a pris un podcast pour démystifier certains des mythes les plus courants sur les relations homosexuelles. Yogi & Kabeer ont récemment lancé leur podcast Spotify Original Shuddh Desi Gay, dans lequel ils emmènent les auditeurs dans un voyage à travers leur histoire d’amour, de relations et de vie.

Quel genre d’idées fausses et de mythes, demandez-vous? Plongeons-nous dans le vif du sujet.

Rencontre est facile: Bien que cela puisse sembler facile pour un couple hétérosexuel – les deux pourraient se croiser au travail, à une fête, dans une épicerie ou même à travers la pléthore d’applications de rencontres – les couples de même sexe sont presque toujours limités aux événements organisés. spécifiquement pour la communauté LGBTQ +. Certes, ils pourraient explorer des applications de rencontres. Mais tant de questions entrent en jeu. Ces applications sont-elles sûres pour les membres de la communauté? Peut-on faire confiance aux autres? Quelles précautions une personne homosexuelle doit-elle prendre en balayant vers la droite? La liste est apparemment sans fin. Et donc, bien que cette rencontre mignonne puisse sembler rêveuse, c’est très difficile à trouver pour les membres de la communauté LGBTQ +.

Les règles de la monogamie ne s’appliquent pas: Une fois que vous avez trouvé quelqu’un de parfait, tout ce que presque tout le monde veut, c’est être avec lui, non? Ceci est généralement accepté lorsqu’il s’agit d’un couple hétérosexuel. Cependant, lorsque vous êtes gay, des opinions – souvent basées sur des stéréotypes – se posent sur votre position. Par exemple, on demande fréquemment à ceux qui vivent une relation homosexuelle engagée pourquoi ils «gaspillent leur homosexualité en étant attachés». Après tout, pourquoi un couple de même sexe ne peut-il pas s’aimer à l’ancienne comme beaucoup d’entre nous?

Il est efféminé et flamboyant? Il est définitivement gay: Nan. Tout simplement pas. La culture pop est probablement la raison de ces hypothèses. Bien qu’un contenu qui représente fidèlement la communauté LGBTQ + et ses relations existe, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Qu’il s’agisse de mots, de vidéos, d’émissions de télévision ou de films, il est difficile pour la communauté de trouver un personnage ou une icône auquel ils peuvent s’identifier, ou qui les représente avec précision, ce qui entraîne plusieurs stéréotypes. Il n’y a pas de moyen définitif de qualifier quelqu’un de «gay» parce qu’il n’adhère pas aux normes traditionnelles d’être «hétéro».

«Coming Out» est similaire pour tous les homosexuels: Les gens sont différents. Il en va de même pour leurs histoires, et la même règle s’applique à chaque individu de la communauté LGBTQ +. Bien qu’il soit difficile pour la plupart des gens en Inde et dans d’autres parties du monde, de finalement « sortir » du placard avec leur famille, leurs amis, leurs collègues, etc., il y a une partie de personnes qui ont eu un travail encore plus difficile, car ils eux-mêmes étaient dans le déni à un moment donné. Oui, vous avez bien lu. Ils ont été leur propre juge le plus sévère, ce qui signifie qu’ils doivent d’abord sortir, accepter et s’aimer eux-mêmes – un voyage qui nécessite toute la puissance que l’on a.