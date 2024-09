Briser les frontières : les actrices redéfinissent les rôles d’action

Bollywood a longtemps été une industrie dominée par les hommes, où les séquences d’action et les cascades à enjeux élevés étaient traditionnellement réservées aux héros masculins. La représentation des personnages féminins adhère souvent aux stéréotypes conventionnels, les actrices jouant des seconds rôles qui ne nécessitent pas beaucoup de physique. Cependant, cette tendance a radicalement changé ces dernières années, car plusieurs actrices de premier plan du cinéma indien ont brisé le moule, assumant des rôles physiquement exigeants et prouvant qu’elles peuvent non seulement rivaliser, mais parfois même surpasser leurs homologues masculins dans les films d’action.

Qu’il s’agisse d’incarner un flic pourchassant des criminels, un espion en mission dangereuse ou un rebelle dans des combats à indice d’octane élevé, ces actrices ont complètement redéfini les personnages féminins des films d’action de Bollywood. Avec un courage inébranlable, une détermination et une présence féroce à l’écran, elles ont ont démontré qu’elles appartenaient au cœur du genre d’action et se sont taillé une place en tant qu’héroïnes d’action redoutables. Voici un aperçu de certaines des actrices les plus remarquables qui ont endossé des rôles d’action et ont eu un impact durable sur le cinéma indien.

1. Katrina Kaif dans la série Tigre

La transformation de Katrina Kaif en star d’action remonte à son rôle de Zoya dans le film Tigre série. Incarnant un agent de l’ISI face à l’agent RAW de Salman Khan, Tiger, elle est rapidement devenue la contrepartie parfaite de son personnage plus grand que nature. Avec des séquences de combat à haute énergie, y compris des cascades défiant la mort, Katrina a apporté une physicalité intense au rôle, démontrant sa capacité à mélanger harmonieusement grâce et puissance brute.

L’un de ses moments les plus emblématiques est survenu Tigre Zinda Haioù Katrina a affronté à elle seule plusieurs ennemis dans une scène d’hôpital. Sa précision, son contrôle et ses prouesses physiques pendant les scènes de combat ont suscité de nombreux éloges, faisant de Zoya l’un des personnages d’action féminins les plus emblématiques de Bollywood moderne.

Comme si cela ne suffisait pas, ses références en tant que star d’action devraient atteindre de nouveaux sommets dans Tigre 3où elle a affronté Michelle Lee, une cascadeuse renommée qui a travaillé avec des stars hollywoodiennes comme Scarlett Johansson, Brad Pitt et Tom Hardy. Dans une interview exclusive avec ETimes, Katrina a révélé qu’elle avait demandé l’aide de la star d’action Tiger Shroff pour préparer les séquences. Elle a expliqué : « J’avais perdu l’un des combattants clés juste avant la séquence à cause de problèmes de santé, et j’avais l’impression que ma bouée de sauvetage avait été arrachée. J’ai appelé Tiger (Shroff) et lui ai dit que j’avais besoin de quelqu’un qui puisse corriger chaque battement. et garder mon corps au chaud pour éviter les blessures. Il a gentiment envoyé un des membres de son équipe qui travaillait avec moi sur le plateau, aux côtés d’autres entraîneurs. C’était vraiment une situation de réflexion parce que mon corps était épuisé, et il ne restait que 12 heures. d’action mouvementée. »

2. Deepika Padukone à Pathaan

Deepika Padukone a livré une performance inoubliable en tant qu’agent de l’ISI Rubina dans le thriller d’espionnage Pathaan. Partageant l’écran avec Shah Rukh Khan, connu pour ses rôles légendaires plus grands que nature, Deepika a tenu bon et a eu un impact avec des cascades audacieuses, des séquences de combat intenses et une présence imposante.

Qu’il s’agisse de sauter des bâtiments ou de s’engager dans des combats au corps à corps, le portrait de Rubina par Deepika a apporté une nouvelle dimension passionnante aux rôles d’action féminins à Bollywood. Sa transformation physique et son dévouement à exécuter des séquences d’action avec précision ont été largement salués, prouvant qu’elle pouvait tenir tête à n’importe quel homologue masculin, même dans les scénarios les plus risqués.

3. Rani Mukerji dans la série Mardaani

Le portrait de Shivani Shivaji Roy par Rani Mukerji dans le Mardaani La série a propulsé l’action féminine à Bollywood à un autre niveau. En tant qu’agent implacable et intrépide de la branche criminelle luttant contre la traite des êtres humains Mardaani et Mardaani 2Rani a présenté un personnage qui combinait force, intelligence et profondeur émotionnelle. Ce qui rend sa performance si puissante, ce n’est pas seulement son physique dans des scènes de combat intenses, mais aussi l’acuité de son intellect et sa résilience.

Shivani Shivaji Roy est un symbole de pouvoir et de justice, représentant les femmes qui affrontent sans crainte les maux de la société. Le portrait nuancé de Rani d’un policier fort et déterminé a fait de son personnage un modèle pour les héroïnes d’action du cinéma indien, prouvant que les femmes peuvent facilement mener des récits réalistes et pleins d’action.

4. Alia Bhatt dans Jigra et Alpha

Connue pour sa polyvalence, Alia Bhatt se lance désormais dans des rôles d’action avec son prochain film. Jigraqui promet un mélange de cascades intenses et de séquences chargées en émotions. Le dévouement d’Alia à se préparer à des rôles physiquement exigeants a toujours été louable, et Jigra ne fera pas exception.

Elle a déjà placé la barre encore plus haut avec son rôle dans Alphaoù elle entre dans l’univers d’espionnage d’Aditya Chopra aux côtés de Sharvari. Avec ce rôle plein d’action, Alia est sur le point de prouver qu’elle est non seulement une puissance de talent dans les rôles dramatiques, mais qu’elle est également capable de tenir bon dans des films d’action à indice d’octane élevé.

5. Samantha Ruth Prabhu dans The Family Man 2 et Citadel : Honey Bunny

Le portrait de Raji, un rebelle tamoul sri-lankais, par Samantha Ruth Prabhu, dans L’homme de famille 2 a pris d’assaut le public. Sa performance était une masterclass en agression contrôlée, où elle incarnait le personnage de Manoj Bajpayee dans plusieurs séquences pleines d’action et mordantes. La transformation physique de Samantha et l’exécution des cascades étaient impeccables, ce qui lui a valu un large succès.

Samantha a remercié son entraîneur, Yannick Ben, pour l’avoir poussée à faire ses propres cascades et l’avoir aidée à surmonter ses peurs. Dans un message sincère, elle a écrit : « Un merci tout spécial à mon personne Yannick Ben de m’avoir entraîné à faire toutes mes propres cascades (oui, toutes). Pour m’avoir poussé à tout donner, même lorsque chaque partie de mon corps me faisait mal. J’ai un véritable vertige, mais j’ai sauté de ce bâtiment uniquement parce que je savais que tu me soutenais. »

Le parcours d’action de Samantha se poursuit alors qu’elle assume un rôle principal dans le volet indien de Citadelleintitulé Citadelle : Honey Bunnyaux côtés de Varun Dhawan. Réalisée par Raj & DK, la série promet des séquences d’action, d’espionnage et à indice d’octane palpitants qui consolideront encore davantage la place de Samantha en tant qu’actrice principale du genre d’action.

6. Priyanka Chopra Jonas dans la Citadelle

Priyanka Chopra Jonas a été une pionnière, repoussant les limites à la fois à Bollywood et à Hollywood. Son rôle dans la série d’espionnage mondiale Citadelleproduit par les frères Russo, est un autre témoignage de ses incroyables références de star d’action. Incarnant une espionne d’élite, Priyanka réalise des cascades à couper le souffle, des combats au corps à corps et des séquences de combat intenses.

De ses rôles antérieurs dans Enfiler et Don 2 à ses débuts à Hollywood dans Alerte à Malibu et un rôle de premier plan dans QuanticoPriyanka a toujours prouvé sa capacité à assumer des rôles physiquement exigeants. Avec CitadellePriyanka a véritablement consolidé sa place de star internationale de l’action, rivalisant avec ses co-stars masculines dans toutes les scènes pleines d’action.

Conclusion

L’évolution des personnages féminins à Bollywood a été tout simplement révolutionnaire. Les actrices qui jouaient autrefois des rôles secondaires mènent désormais des récits pleins d’action, prouvant que les femmes peuvent raconter des histoires avec une physicalité intense, une profondeur émotionnelle et une résilience.

De Zoya de Katrina Kaif à l’espion d’élite de Priyanka Chopra Jonas dans Citadelleces femmes ont redéfini ce que signifie être une star d’action. Avec davantage de films d’action dirigés par des femmes à l’horizon, Bollywood connaît une évolution significative vers une narration plus inclusive. Les personnages féminins ne sont plus seulement des demoiselles en détresse, mais occupent le devant de la scène, conduisant des séquences d’action et faisant correspondre leurs homologues masculins coup pour coup.

L’avenir du genre d’action de Bollywood est prometteur, avec des actrices qui brisent les frontières et redéfinissent les rôles qui leur sont offerts. Ces pionnières ouvrent la voie à une nouvelle génération de stars féminines d’action, créant ainsi un puissant précédent pour l’évolution de la représentation féminine dans le cinéma indien.