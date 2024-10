Briser l’écart béant entre les sexes qui divise la génération Z : du bureau politique

Bienvenue dans la version en ligne de Du bureau politiqueune newsletter du soir qui vous présente les derniers reportages et analyses de l’équipe NBC News Politics sur la campagne électorale, la Maison Blanche et le Capitole.

Dans l’édition d’aujourd’hui, nous détaillons notre dernier sondage montrant comment les électeurs de la génération Z perçoivent la course présidentielle dans les derniers jours. De plus, le journaliste politique national Ben Kamisar se penche sur l’explosion des dépenses extérieures au cours de ce cycle électoral. Et le journaliste politique principal Jonathan Allen explique ce que révèle l’emplacement du discours de clôture du discours de Kamala Harris.

Inscrivez-vous pour recevoir cette newsletter dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine ici.

L’écart entre les sexes de la génération Z : les femmes donnent l’avantage à Harris, les hommes étant divisés

Par Stephanie Perry, Marc Trussler et Mara Haeger

La moitié des électeurs inscrits âgés de moins de 30 ans prévoient de voter pour la vice-présidente Kamala Harris et un tiers font la queue pour l’ancien président Donald Trump, selon le dernier rapport. Sondage NBC News Stay Tuned Gen Z, réalisé par SurveyMonkey.

Et parmi les jeunes électeurs qui déclarent qu’ils voteront à l’élection présidentielle de novembre, Harris arrive en tête avec 56 % contre 36 %, soit un avantage de 20 points. Avec certains jeunes électeurs penchés vers d’autres candidats sur le bulletin de vote que Harris et Trump, c’est juste en dessous de la marge de 24 points dont jouissait le président Joe Biden parmi les électeurs de moins de 30 ans en 2020 (60 %-36 %), selon le sondage de sortie des urnes de NBC News. .

Au sein de la génération Z, cependant, il existe des divisions notables entre les différents groupes – et l’écart entre les sexes est particulièrement important.

Les jeunes femmes ont déclaré qu’elles voteraient pour Harris plutôt que pour Trump avec une marge de 33 points. Les jeunes hommes étaient essentiellement à égalité, Harris ayant une avance de 2 points.

Les hommes (46 %) étaient plus susceptibles que les femmes (30 %) de dire que Trump a le bon tempérament pour être président. De même, les femmes (65 %) étaient plus susceptibles de dire que Harris a le bon tempérament que les hommes (55 %).

Les différences entre les sexes se reflètent dans les questions que les jeunes électeurs considèrent comme les plus importantes pour leur vote. Même si l’inflation et le coût de la vie constituent le problème le plus important tant chez les hommes (35 %) que chez les femmes (29 %), ils diffèrent sur ce qui vient ensuite, 13 % des femmes ayant choisi l’avortement, contre 4 % des hommes. Parmi les hommes, 13 % ont cité les menaces contre la démocratie comme leur problème le plus important, contre 9 % des femmes qui ont choisi ce problème.

Il existe également de grandes différences entre les sexes quant au rôle que jouera la politique en matière d’avortement dans le choix d’un candidat. Un peu moins de la moitié des jeunes femmes (48 %) ont déclaré qu’elles voteraient uniquement pour un candidat partageant leur point de vue sur l’avortement, contre 36 % des hommes.

Lire la suite du sondage →

📊Plus de numéros : UN Sondage national CNBC parmi tous les électeurs inscrits, Trump est à 48 % et Harris à 46 %, soit une différence de 2 points qui se situe dans la marge d’erreur.

Les dépenses extérieures éclipsent le milliard de dollars lors de la course à la présidentielle, établissant un nouveau record

Par Ben Kamisar

Des groupes extérieurs ont investi la somme incroyable de 1,1 milliard de dollars dans la course à la présidentielle à moins de deux semaines du jour du scrutin, selon une analyse de NBC News, dépassant le record établi lors des élections de 2020.

Ce chiffre comprend les dépenses des super PAC et d’autres groupes non directement affiliés aux campagnes des candidats et aux comités du parti au cours des campagnes électorales primaires et générales.

Pour mettre en perspective le niveau actuel des dépenses extérieures, le chiffre de plus d’un milliard de dollars éclipse le produit intérieur brut de plus d’une douzaine de pays.

Le rythme frénétique est déjà en avance sur celui d’il y a quatre ans, lorsque plus de 910 millions de dollars de dépenses indépendantes avaient été dépensés au 24 octobre. Au total, plus d’un milliard de dollars ont été dépensés lors de la campagne présidentielle de 2020.

Kamala Harris, dont la candidature à la présidentielle n’a que quelques mois après un basculement estival sans précédent en tête de la liste démocrate, a fait l’objet de plus des deux tiers du total des dépenses extérieures au cours de ce cycle.

Lire la suite de Ben →

Ce que révèle l’emplacement du discours de clôture de Harris

Par Jonathan Allen

Peu importe ce que dit Kamala Harris dans son discours de clôture à la nation mardi, elle enverra le message que Donald Trump est tout simplement inapte au poste qu’ils convoitent tous les deux.

Son choix de lieu, l’Ellipse au pied de la Maison Blanche, est l’endroit où Trump a rallié ses partisans le 6 janvier 2021 et les a exhortés à marcher vers le Capitole. Dans une petite salle à manger à côté du Bureau Ovale, il a observé en silence une foule saccager le Capitole dans une vaine tentative d’annuler sa défaite.

Depuis lors, les démocrates sont aux prises avec la tension entre leur conviction fondamentale selon laquelle les électeurs devraient rejeter Trump parce qu’ils ont conclu qu’il constitue une menace existentielle pour la république et les sondages qui montrent que de nombreux électeurs se concentrent sur des questions plus tactiles telles que l’avortement, l’inflation et l’immigration.

Certains électeurs estiment ne pas en savoir suffisamment sur ce que Harris ferait sur des questions politiques clés. C’est une arme à double tranchant, car cela signifie qu’elle n’a pas conclu l’accord à moins de deux semaines du jour du scrutin, mais qu’elle a, du moins en théorie, la possibilité de le faire. Et pourtant, il n’est pas clair si elle peut faire quelque chose pour satisfaire ces électeurs.

Harris leur fera probablement un dernier argument visant à franchir les « t » et à mettre les points sur les « i » de son programme, une tentative de convertir les électeurs de dernière minute avec un message positif sur ses propres projets politiques. Mais rien qu’avec son choix d’emplacement, elle essaie plus clairement de dynamiser sa base et de retourner les électeurs influents contre Trump.

Alors que sa popularité augmentait dans les semaines qui ont suivi son arrivée aux rênes du Parti démocrate, Harris s’est éloignée de l’argument en faveur de la démocratie qui avait été la pièce maîtresse du programme de Joe Biden. Aujourd’hui, alors qu’elle se dirige vers la dernière ligne droite avec Trump, elle y revient.

Si elle gagne, le discours sur l’Ellipse figurera sans aucun doute en bonne place dans l’histoire de la victoire improbable et historique de Harris, un moment où elle s’est montrée à la hauteur pour défendre la démocratie. Si elle perd, cela pourrait être considéré comme une dernière occasion manquée de se concentrer sur des questions qui affectent plus directement la vie quotidienne des électeurs.

🕘 Heure de fermeture : Harris fait également appel à certaines des plus grandes stars du Parti démocrate pour l’aider à présenter sa plaidoirie finale. Rapport de Monica Alba, Carol E. Lee et Yamiche Alcindor que Harris devrait comparaître avec l’ancien président Barack Obama en Géorgie jeudi et avec l’ancienne première dame Michelle Obama dans le Michigan samedi, la première fois qu’elle fera campagne avec les Obama ce cycle.

Mais une éminente démocrate Harris n’a pas encore été enrôlée : Hillary Clinton. La décision souligne le manque d’accent mis par Harris sur le potentiel historique de sa candidature dans son discours aux électeurs, un contraste frappant avec l’approche de Clinton lors de sa campagne de 2016, Monica Alba, Yamiche Alcindor et Gary Grumbach écrivent.

Quant à Trump, sa campagne se concentre sur l’immigration, l’inflation et la politique étrangère dans les derniers jours de la course. Mais comme Jonathan Allen et Katherine Doyle notentTrump lui-même multiplie les attaques personnelles contre Harris.

🗞️ Les meilleures histoires du jour

C’est tout ce qui vient du bureau politique pour l’instant. Si vous avez des commentaires (j’aime ou n’aime pas), envoyez-nous un e-mail à [email protected]

Et si vous êtes fan, partagez-le avec tout le monde. Ils peuvent s’inscrire ici.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com