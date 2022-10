Briser la tirelire de mon enfance m’a montré comment vivre avec courage

Cette chronique à la première personne est écrite par Anna du Plessis qui vit à Calgary. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

Ma mère et mon frère ont regardé ma tirelire potelée en céramique. Je rencontrai leur regard et hochai la tête. Même à environ six ans, j’avais un sens aigu du devoir envers ma famille. Il devait être fait. Je dois faire les honneurs – SMASH!

Mon petit cochon était en un million de morceaux.

Cela ressemble à une histoire triste – comme si nous avions touché le fond. Mais ce n’était pas triste pour moi. J’ai ressenti de l’espoir, la possibilité de la liberté.

Ce cochon souriant que j’ai marchandé au marché aux puces m’a appris que j’avais le libre arbitre, que je pouvais changer ma situation. C’est là que mon aventure d’indépendance, d’optimisme et de courage a commencé.

J’ai grandi pauvre dans un foyer abusif et alcoolique et je me suis frayé un chemin des bars miteux d’Afrique du Sud aux salles de conférence ici au Canada.

Le genre de pauvres que j’ai enduré n’est pas le genre de pauvreté que vous pourriez voir sur les nouvelles internationales d’un village déchiré par la guerre en proie à la maladie et à la famine, mais plutôt une pénurie auto-infligée. La mauvaise gestion de l’argent a alimenté la dépendance de mon père et le maintien des apparences a eu des conséquences désastreuses.

Mes parents étaient enseignants avec des salaires modestes. Mais tout notre argent est allé aux copains de l’alcool de mon père – les boissons étaient toujours sur lui ou prêtaient ceci à quelqu’un et devaient ensuite cela à quelqu’un. Enfant, je passais de nombreuses heures au bar avec lui. Mais quand l’alcool a cessé, c’est là que les cris et les combats ont commencé. Sa colère visait ma mère.

Ma mère a fait de son mieux. Elle nous aimait et nous nourrissait. Elle a pris la dette de mon père, a caché son problème d’alcool à tout le monde et a fait des boulots supplémentaires.

Je ne voulais pas être une martyre comme ma mère.

Anna du Plessis lors de son premier jour du Souvenir au Canada. Les leçons qu’elle a tirées de sa tirelire d’enfance l’aident à s’épanouir ici dans un nouveau pays. (Soumis par Anna du Plessis)

La première fois que j’ai vu cette tirelire au marché, elle était posée sur une table au milieu de toutes sortes d’autres articles d’occasion, des ustensiles de cuisine aux ornements. Je n’avais que quatre ans environ, mais d’une manière ou d’une autre, j’ai pensé que cela allait améliorer les choses et c’est pourquoi je devais l’avoir.

Ensuite, pendant deux ans, j’ai économisé – tout, de l’argent de mon anniversaire de ma grand-mère à la pêche des pièces restantes dans les machines à sous au bar à l’argent que j’étais censé mettre dans l’assiette de collecte à l’église. Dans l’esprit de mon enfant, je pensais que Jésus savait que nous étions pauvres aussi.

Nous avons brisé la tirelire en plein hiver, alors que notre électricité venait d’être à nouveau coupée et qu’il ne restait plus un seul craquelin ou une seule boîte de soupe sur les étagères du garde-manger. Ma mère ne m’a pas dit de le faire, mais je me suis portée volontaire.

Anna du Plessis et son plus jeune frère dans leur maison en Afrique du Sud. (Soumis par Anna du Plessis)

Je me souviens d’avoir enveloppé le cochon dans un chiffon et de l’avoir écrasé sur la table de la cuisine. Je ne me souviens pas du visage de ma mère, mais j’étais fier. Il y avait en rands sud-africains à peu près l’équivalent de 200 $ CAD aujourd’hui – assez pour mettre de l’essence dans la voiture et acheter des produits d’épicerie, plus quelques bougies pour s’éclairer.

Cela a changé ma vie, parce que cela a changé ma vision des choses. J’ai soudainement cru que ma situation était temporaire, que j’étais capable de relever n’importe quel défi et que je pouvais améliorer ma vie.

Mais la vie était encore dure. À 14 ans, j’ai survécu au fait d’avoir été renversé par une voiture alors que je marchais devant notre maison. Mon père était le chauffeur et il était ivre. J’ai eu une commotion cérébrale, mais je me suis levé, je suis entré dans la maison et je me suis encore évanoui. Quand je me suis présenté contusionné à l’école le lundi suivant, j’ai dit à tout le monde exactement ce qui s’était passé et j’ai dit ma vérité sans hésiter.

J’ai été taquiné à ce sujet. Je m’en foutais. C’était temporaire.

Lors de ma dernière année scolaire, ce courage m’a également aidé à convaincre ma mère de déménager. Je ne pouvais pas la protéger de la rage de mon père quand je n’étais pas là. Et puis j’ai trouvé le courage de m’éloigner encore plus.

Mon partenaire et moi avions un objectif à long terme de déménager au Canada – un pays beaucoup plus sûr et où nous aurions la liberté de vivre sans jugement. Ainsi, au printemps 2020, nous avons emballé tout ce que nous pouvions et vendu le reste.

Anna du Plessis explore les pistes cyclables de Calgary après avoir déménagé ici en 2020. (Soumis par Anna du Plessis)

Anna du Plessis prend des cours de ski à Calgary au Parc olympique du Canada. (Soumis par Anna du Plessis)

Deux semaines après notre arrivée à Calgary, le monde entier s’est enfermé. J’ai finalement trouvé l’emploi que je voulais, mais je l’ai perdu un mois plus tard lorsque l’entreprise a fait faillite. Un autre rêve brisé temporairement.

Mais je pouvais reconstruire. J’ai appris ça. Je travaille dans l’industrie concurrentielle de la vente au détail. En appliquant les compétences de frugalité et de persévérance que mon cochon m’a apprises, j’ai gravi les échelons pour devenir un marchand senior.

Malgré les revers économiques pendant la pandémie, je suis fier de dire que je travaille maintenant pour mon employeur de rêve en faisant ce que j’aime. Je propose des vêtements et d’autres gammes de produits dans les salles de réunion de direction et cela me semble si éloigné de ces bars miteux et de la maison dans laquelle j’ai grandi. Pourtant, je suis maintenant reconnaissant pour l’enfance que j’ai eue et en particulier pour cette tirelire. Cela m’a aidé à devenir la personne que je suis aujourd’hui.

Je suis un combattant. Je suis décousu et j’attends avec impatience la suite.

