Briser la stigmatisation entourant la maladie mentale et le SSPT – Kelowna Capital News

Cette semaine est la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales (du 2 octobre au 8 octobre). La campagne annuelle vise à mettre en lumière ce que c’est que de vivre avec une maladie mentale.

Cela me touche près de chez moi. J’ai été officiellement diagnostiqué avec un trouble de stress post-traumatique (PSTD) en 2021.

J’ai toujours pensé que seuls ceux qui étaient en guerre souffraient du SSPT. J’ai eu tort. Après avoir survécu à un horrible accident de voiture en Ouganda en 2018, j’ai dû recoller les morceaux. À l’époque, je n’avais pas les outils ni une communauté saine pour le traiter correctement. Ma famille m’a incroyablement soutenu, mais je ne vivais pas dans la même province qu’eux.

Gary Thandi est directeur général de Moving Forward, un groupe basé à Surrey qui offre des options de consultation gratuites et à faible coût partout au Canada. Il a déclaré que la capacité d’une personne à se remettre d’événements traumatisants est liée à plusieurs facteurs – sa résilience, les outils dont elle dispose pour traiter de tels événements et l’environnement dans lequel elle guérit (la communauté dont elle fait partie aide ou entrave sa guérison traiter?).

Le groupe religieux dont je faisais partie à l’époque ne savait pas comment me soutenir correctement et, à certains égards, a aggravé les choses. La stigmatisation et la honte associées à la lutte contre le SSPT n’ont fait qu’augmenter.

L’Association canadienne pour la santé mentale affirme que la stigmatisation et la honte entourant la maladie mentale peuvent empêcher certaines personnes de demander de l’aide.

Et selon une étude de 2016, 9,2 % des Canadiens souffriront du TSPT au cours de leur vie.

Le Dr Gabor Maté est un médecin de Vancouver qui s’intéresse particulièrement aux traumatismes.

Dans le documentaire “La sagesse du traumatisme”, Maté a déclaré : “Le traumatisme n’est pas ce qui vous arrive, c’est ce qui se passe en vous à la suite de ce qui vous est arrivé.”

C’est tellement vrai pour moi. Bien que l’événement traumatique compte, c’est la mémoire du traumatisme qui est stockée dans le corps. J’ai eu une blessure à la tête dans l’accident de voiture, donc je ne me souviens de rien, mais mon corps oui.

Le SSPT peut se manifester de différentes manières, a déclaré Thandi.

“Cela peut être des sons, des odeurs, vous savez, certains souvenirs qui peuvent surgir de nulle part et être assez débilitants, au point que quelqu’un ne veut pas sortir du lit, ou au point qu’il peut utiliser un substance pour essayer de faire face.

Pour moi, c’était l’insomnie, les flashbacks émotionnels, la dissociation, l’hypervigilance et plus encore.

Quand j’avais l’habitude d’être déclenché, il me fallait parfois des jours pour récupérer complètement. Pendant ce temps, je me suis souvent isolé dans ma suite sombre au sous-sol et j’ai regardé Netflix en rafale.

La maladie mentale n’est pas quelque chose que vous pouvez simplement souhaiter. Il m’a fallu aller voir un thérapeute en traumatologie, trouver le bon médicament et travailler dur. Maintenant, quatre ans plus tard, je suis toujours plus nerveux que la plupart des gens – s’il vous plaît ne me faites pas peur – mais j’ai maintenant les outils pour aider mon système nerveux quand je suis déclenché.

Thandi dit que les gens commencent à reconnaître que le traumatisme n’est pas quelque chose que vous pouvez simplement “surmonter”. Bien qu’une personne puisse lutter contre la consommation de substances ou les attaques de panique, dans de nombreux cas, la cause sous-jacente est un traumatisme. C’est pourquoi il est important de traiter la cause sous-jacente, pas seulement le symptôme, ajoute-t-il.

Sur une note positive, Thandi dit que la stigmatisation entourant le SSPT et d’autres maladies mentales évolue dans la bonne direction, là où il est reconnu que la maladie mentale existe.

“Les gens sont plus empathiques.”

Pour plus d’informations sur Moving Forward, rendez-vous sur www.movingforward.help ou appelez le 778-321-3054.

edit@surreynowleader.com

Aimez-nous sur Facebook Suivez-nous sur Instagram et suivez-nous sur Twitter

santé mentale