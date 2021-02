Dès le saut, il était parfaitement clair pourquoi Bravo avait choisi Salt Lake City comme dernier point sur sa carte de Vraies femmes au foyer versements à travers le pays. Ou, plutôt, pourquoi les six femmes ont tapé pour rejoindre Andy CohenLa coterie de la société avait rendu la décision si simple.

Quand la première saison de Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City créé en novembre, aucun temps n’a été perdu à préparer les dramatiques. Dans les premiers épisodes, nous avons entendu parler d ‘«odeur d’hôpital» et de «papy-f-ker». Nous avons rencontré une femme qui s’était convertie à la foi mormone mais qui avait également lancé une entreprise de tequila – deux choses qui, selon la doctrine LDS, sont antithétiques l’une à l’autre. Puis il y avait celle qui avait accepté d’épouser son beau-père pour hériter de l’église de sa grand-mère. (D’où la raillerie « grand-père-f – ker ».) Ces dames sont venues à jouer.

Au fur et à mesure que la saison avançait, les choses ne faisaient que devenir plus sauvages, livrant le drame auquel les Bravoholics s’attendent de la franchise bien-aimée. Et à travers tout cela, un grand favori des fans est apparu.

Nous parlons, bien sûr, de Heather Gay.

Tout au long de sa saison inaugurale de 13 épisodes, la mère divorcée de trois enfants a prouvé qu’il n’était pas nécessaire de jeter le verre ou de crier ivre pour attirer l’attention et se faire aimer des téléspectateurs. En fait, c’est sa détermination constante, mais jamais non humoristique, face aux théâtres qui se déroulent autour d’elle qui la positionne comme MVP de la saison. Décomposons-le, d’accord?