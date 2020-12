Films: Matchmaker Santa (2012), Un Noël royal (2014), Famille pour Noël (2015), Une mélodie de Noël (2015), Un souhait pour Noël (2016), Le plus doux Noël (2017), Orgueil et préjugés et gui (2018), Noël à Rome (2019), La valse de Noël (2020), Il est temps pour nous de rentrer à la maison pour Noël (2020)

Signature: Elle a la gamme, mais son go-to semble être une jeune professionnelle douce et surmenée qui doit trouver sa voix… tout en trouvant l’amour.

Sans aucun doute, Chabert est apparue dans la plupart des films Hallmark, apparaissant à Noël et à la Saint-Valentin, ainsi que dans les mariages de juin, les récoltes d’automne et d’autres programmes événementiels depuis 2010. Elle a joué dans quatre films en 2019, c’est-à-dire qu’elle est une femme de premier plan pour toutes saisons et occasions.

le Groupe de cinq et Méchantes filles star joue dans la nostalgie dans laquelle le réseau aime puiser et a été choisie pour héberger le Noël 2019: un premier aperçu spécial. C’est un visage amical et familier avec lequel les téléspectateurs adorent passer du temps, donc si quelqu’un peut prendre la couronne de Noël de Bure, c’est elle.