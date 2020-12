Films: Coeurs de Noël, Noël des Rocheuses, Noël dans une petite ville, vacances doubles

Signature: Votre antagoniste masculin par excellence qui a à la fois des valeurs de petite ville et un amour profond pour les vacances … tout en tombant amoureux.

Un homme de premier plan de Hallmark aime-t-il être un homme de premier plan plus que Kris? En 2018, il a écrit une chronique d’invité pour Le Hollywood Reporter tout sur combien il aime être dans leurs films, et il est maintenant un rendez-vous annuel après avoir joué pour la première fois à contrecœur il y a près de cinq ans.

« En tant qu’acteur, je me penche sur Hallmark parce que c’est amusant de m’asseoir avec mon enfant de sept ans et de lui montrer ce que je fais dans la vie. Ce sont des films adaptés aux familles », a-t-il écrit. « Je me penche parce que ma Nana, 91 ans, pense enfin que j’ai réussi à Hollywood parce que je suis sur Hallmark. »

Swoooon. Hélas, il a raté la saison 2020. Bah, imbécile!