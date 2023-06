« Briser la glace »: WeTV tourne les caméras sur une équipe de patinage sur glace entièrement noire [Exclusive]

La magie de la mélanine sur glace arrive très bientôt sous la forme d’une nouvelle émission WeTV Briser la glace.

WE tv a annoncé aujourd’hui le tout nouveau docu-séries, Briser la glace, premières le jeudi 6 juillet à 21 h HE avec de nouveaux épisodes diffusés les lundis sur ALLBLK. Produit par Sirens Media, les épisodes de huit heures suivent la championne de patinage sur glace basée à Washington DC, Rory Flack, et son parcours révolutionnaire pour diriger la première équipe de patinage sur glace synchronisée et compétitive.

Découvrez le supertease exclusif ci-dessous:

Flack, un patineur artistique de renommée mondiale devenu entraîneur, n’est pas étranger à franchir les barrières. Elle est une pionnière du patinage sur glace professionnel en tant que première femme afro-américaine à remporter les championnats professionnels de patinage artistique de l’US Open. Maintenant, elle est l’entraîneure en chef de l’équipe DMV (Divine, Motivational, Visionaries), un groupe diversifié de collégiennes et lycéennes qui s’efforcent de se qualifier pour le championnat national de l’industrie des sports de glace (ISI). Cette équipe inaugurale subit un entraînement rigoureux sur et hors glace, tout en faisant face à la dynamique d’équipe, aux parents au franc-parler et aux rivaux du patinage. L’équipe DMV défie toutes les probabilités en franchissant les obstacles… en fin de compte, Breaking The Ice !

Rencontrez l’équipe DMV :

Pionnière et ancienne championne du sport, l’entraîneure-chef Rory Flack continue d’être implacable et déterminée, et elle ne reculera devant rien jusqu’à ce que ses filles soient les premières à franchir les barrières auxquelles divers athlètes sont confrontés dans le monde du patinage sur glace. Dans sa poursuite de l’excellence pour l’équipe DMV, Rory s’appuie sur son mari Roi Mitchell Sr. pour la logistique de l’équipe et son fils Remington comme entraîneur adjoint.

Nia est la capitaine de l’équipe DMV, un rôle qu’elle est fière d’assumer tout en s’habituant aux responsabilités qui en découlent. En plus de cela, sa mère, Rae, est la maman de l’équipe, tandis que son père, Kim, se heurte souvent à Roi. Patinant depuis l’âge de six ans, Nia se considère comme une perfectionniste et rêve de rejoindre l’armée comme son père.

Meilleurs amis avec Nia, Trinité est le co-capitaine de l’équipe et également l’un des patineurs les plus forts de l’équipe. Son père, Jeff, est très impliqué dans l’équipe DMV et n’a pas peur d’aller contre Rory s’il n’aime pas quelque chose. La mère de Jeff et Trinity, Rashanikka, l’a en cours privé avec un autre entraîneur, mais Trinity veut travailler davantage avec Rory à la place.

L’un des patineurs les plus avancés de l’équipe DMV, Élanza adore patiner et est passionnée par le fait de bien faire les choses. Elle aime la fraternité qui accompagne le fait de faire partie de l’équipe, mais à la maison, elle est la petite sœur qui se fait prendre par ses frères. Très proches de sa maman, Lezael, les deux tentent de trouver un équilibre entre l’école et le patinage.

Alexandra (Alex) patine avec Rory depuis trois ans, mais c’est la patineuse qui se fait le plus entendre lorsqu’il s’agit de se plaindre de l’entraîneur-chef. Travaillant à renforcer ses relations avec l’équipe, elle peut être la voix de la raison dans le groupe et est très mature pour son âge. Sa mère Shani est une ancienne maman de l’équipe.

Sania est la meilleure amie d’Elanza et patine depuis plus longtemps que la plupart des filles de l’équipe. Elle a déjà remporté 10 prix en tant que patineuse solo avec le soutien de sa mère, Angie.

Briser la glace premières le jeudi 6 juillet à 21 h HE avec de nouveaux épisodes diffusés les lundis sur ALLBLK.

Allez-vous regarder?