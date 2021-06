Briser la capitulation des 76ers de Philadelphie au quatrième quart lors du match 5 contre les Hawks d’Atlanta | Nouvelles de la NBA

La série de demi-finales de la Conférence Est entre les 76ers de Philadelphie et les Hawks d’Atlanta a pris un tour mercredi. Et c’était un 180 complet.

Les Hawks ont traîné jusqu’à 26 points dans le cinquième match, et ils étaient toujours en retard de 24 avec moins de deux minutes à jouer au troisième quart. Et d’une manière ou d’une autre, ils sont repartis avec une victoire de 109-106 pour prendre une avance de 3-2 dans la série avec le sixième match à Atlanta vendredi soir.

Les 72 dernières heures ont été folles en séries éliminatoires de la Conférence Est. Jusqu’à dimanche, les équipes avaient une fiche de 46-1 dans ces séries éliminatoires (y compris les matchs de play-in) après avoir mené par plus de 15 points, avec une seule défaite survenant lorsque les Dallas Mavericks avaient une avance de 19 points à mi-chemin du premier quart du match 3 de leur série de premier tour avec les LA Clippers. Cette avance était partie bien avant la mi-temps.

















3:33



Faits saillants du cinquième match des demi-finales de la Conférence Est entre les Hawks d’Atlanta et les 76ers de Philadelphie



Mais au cours des trois dernières nuits, les équipes ont une fiche de 1 à 3 après avoir mené par plus de 15. Les trois défaites sont survenues dans l’Est et les Sixers sont responsables de deux des trois.

Voici trois raisons pour lesquelles les Hawks ont dominé les Sixers, 48-21, au cours des 14 dernières minutes mercredi.

1. Banc brutal

Vous avez probablement déjà entendu celui-ci, mais il convient de le répéter : les Sixers ne sont pas très bons quand Joel Embiid va sur le banc.

Quand Embiid s’est assis avec 1:27 à jouer au troisième quart, les Sixers menaient par 22. Et quand il est revenu avec 10:03 à jouer au quatrième, l’avance était tombée à 11. Dans ce 3:24, Philly a marqué deux points sur six possessions offensives et a accordé 13 points sur sept possessions défensives.

Pour résumer, les Sixers ont été dominés par 27 points lors de la finale à 13:56, par 16 à 10:32 avec Embiid au sol et par 11 à 3:24 avec lui au sol.

Dwight Howard n’était pas entièrement responsable de cette partie de l’effondrement, mais le gars qui a mené la ligue en fautes par 36 minutes a mis Young sur la ligne (au lieu de bouger ses pieds et de contester le drive) à la fin du troisième quart, et a été pris en train de regarder un tir alors qu’Onyeka Okongwu est resté indemne pour un tip-in sur la première possession du quatrième par les Hawks.

En cinq matchs, les Sixers ont été dominés par 32 points (20,6 pour 100 possessions) au cours des 58 minutes d’Embiid sur le banc. Et oui, ça Est-ce que l’impression d’être une répétition de ce qui s’est passé il y a deux ans.

2. (presque) pas d’arrêts

Le banc a ouvert le bal, mais ce moins-16 dans le dernier 10:32 d’Embiid au le sol est également assez mauvais. Les Sixers ont eu des problèmes aux deux extrémités du terrain au cours de ces 14 dernières minutes, mais la différence beaucoup plus grande entre les Sixers en route vers une victoire facile et les Sixers souffrant d’un effondrement brutal était en défense.

Pendant 30 minutes, la défense des Sixers a été formidable, étouffant les actions principales d’Atlanta, effectuant des rotations brusques et forçant des tirs difficiles. Les Hawks n’ont marqué que 54 points sur leurs 66 premières possessions (0,82 pour cent) du match.

Et puis ils ont marqué 55 points lors de leurs 31 derniers déplacements au sol (1,77 pour). Au quatrième quart, les Hawks ont marqué (40 points) sur 18 de leurs 22 possessions. Cela ne fait que quatre arrêts pour Philly en 12 minutes.

Une partie de cela était juste à faire ou à manquer. En première mi-temps, les Hawks ont raté quelques tirs ouverts et rapprochés. À mi-chemin du quatrième quart, John Collins a encaissé un 3 alors que le chronomètre des tirs expirait.

Jeune avec la défense aux cordes ✔️

Le faux puis le magnifique passe derrière le dos ✔️

Bank dans un tir à 3 points du haut de l’arc ✔️

Terminez un retour épique au quatrième trimestre ✔️ – Sky Sports NBA (@SkySportsNBA) 17 juin 2021

En partie, les Hawks ont profité des moindres défenseurs des Sixers. Lou Williams a marqué 13 points sur un tir à 6 contre 8 au quatrième quart.

L’un de ces scores est survenu lorsque Seth Curry a été envoyé en difficulté après que Williams ait placé un écran pour Danilo Gallinari et il a mis du temps à récupérer Williams, qui a réduit le déficit à huit avec un long 3.

Et après que les Hawks aient pris la tête, Gallinari a pris le plus petit Curry dans le poteau et a vidé un cavalier de retournement.

Certains d’entre eux étaient Embiid, Ben Simmons et Matisse Thybulle, contrairement à trois gars qui viennent de faire partie des équipes All-Defense. Avec un peu plus de quatre minutes à faire, Simmons a permis à Trae Young de conduire à côté de lui, Thybulle ne s’est pas engagé à aider (ou à rester à la maison dans le coin le plus fort), et Embiid n’a pas quitté le sol en tant que Young posé dans un drapage incontesté.

Les Sixers étaient toujours en avance de quatre avec 2:20 à faire, mais Young a ensuite soufflé juste à côté de Thybulle pour un court coureur avec Embiid à nouveau ne laissant pas ses pieds pour contester. Et les Hawks ont pris les devants lorsque Young a demandé à Thybulle de mordre sur une fausse pompe à 28 pieds du panier.

Créditez les Hawks. Lorsque les Sixers étaient un peu lents, l’exécution d’Atlanta au quatrième trimestre était excellente.

3. À venir vide

Après qu’Embiid soit revenu au début du quatrième trimestre, les Sixers ont marqué 17 points sur leurs 11 possessions suivantes, toujours en hausse de 10. Et puis ils sont restés sans but lors de leurs huit prochains déplacements sur le sol avant d’obtenir un cavalier Curry sans signification avec 0,1 à gauche dans le Jeu.

Deux de ces huit possessions sans but étaient des déplacements à vide vers la ligne des lancers francs, l’un de Simmons et l’autre d’Embiid. Le Hack-a-Shaq sur Simmons en particulier rapportait des dividendes aux Hawks. Après que les Hawks aient grimpé de trois, Curry a raté un bon aperçu d’un pull-up 3 avec 45 secondes à jouer.

Mais trois biens plus laids se sont distingués dans cet effondrement. Après un (double) temps mort, les Sixers ont exécuté un écran décalé pour Tobias Harris. Avec Collins touché par l’écran, Clint Capela arrêtant le ballon et Young suivant Shake Milton alors qu’il se dégageait du côté fort, Embiid avait apparemment un coup franc vers le panier. Mais il s’arrêta net et la passe de Harris passa.

Lors de la prochaine possession des Sixers, Capela a fait un bon travail en niant le post-up initial d’Embiid sur le côté gauche du sol. Mais il a réussi à rattraper son retard sur l’aile droite avec six secondes à faire au chronomètre des tirs. Capela lui a donné un peu d’espace pour tirer, mais avec Harris se déplaçant derrière Embiid, Collins a pu empêcher un sauteur confortable tout en restant à portée de Harris. Embiid a raté un pas en arrière difficile.

Deux possessions plus tard, avec les Hawks en hausse et après un autre temps mort, les Sixers ont effectué un pick-and-roll Curry/Embiid. Avec Capela en train de bombarder l’écran, les Sixers avaient une situation à 4 contre 3 dont ils ne pouvaient pas profiter.

Gallinari s’est tourné vers Embiid sur sa prise dans la peinture et Simmons était seul sous le panier. Mais Embiid l’a renvoyé à Harris, qui a attaqué la clôture de Collins. Gallinari a encore tourné, puis Embiid avait deux gars sur lui avec Harris et Simmons sous le panier. Il a remis le ballon à Harris, qui a été un peu lent à le remonter, permettant à Collins de récupérer et de bloquer le tir.

Suivant : Jeu 6

Pour qu’un revirement aussi remarquable se produise, beaucoup de choses doivent aller bien (ou mal, selon votre point de vue). L’effondrement des Sixers a commencé avec des problèmes de banc continus. Williams s’est ensuite lancé et a trouvé des défenseurs sur lesquels il pouvait s’appuyer. Young a pris le relais et les meilleurs défenseurs des Sixers n’ont pas pu l’arrêter. Et à l’autre bout du parquet, Philly est arrivée à vide au pire moment.

Les Sixers ont été la bien meilleure équipe pendant 34 minutes, et ils peuvent certainement être la meilleure équipe pour les 96 prochaines. Ils devront gagner à Atlanta vendredi pour forcer un match 7, mais ils l’ont déjà fait.

Ils ont également subi deux effondrements brutaux au cours des trois dernières nuits. Et se remettre de ce genre de déception ne sera pas facile.