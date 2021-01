L’acteur du Grand Prix Antonio Sabato Sr est décédé à l’âge de 77 ans des suites d’un coronavirus, a déclaré son fils en deuil.

L’acteur italo-américain a été testé positif au virus Covid-19 plus tôt ce mois-ci, la famille confirmant qu’il était décédé suite à son diagnostic.

Le fils d’Antonio, Antonio Sabato Jr., âgé de 48 ans, s’est rendu sur Twitter pour confirmer la triste nouvelle mercredi 6 janvier, partageant une photo de retour de son père.

Antonio Jr. avait écrit les mots «Ciao Papa» avant de partager l’image avec les mots: «Toujours et pour toujours. Au nom de Jésus», avec des émojis au cœur rouge.







Plus tôt dans la semaine, le jeune acteur avait supplié ses abonnés Twitter de « s’il vous plaît dire une prière pour [his] père « – qui avait combattu COVID-19 dans un établissement de soins intensifs en Californie.

Antonio était surtout connu pour ses rôles dans Escape From The Bronx et Grand Prix – ce qui lui a valu d’être nominé pour un Golden Globe Award en 1967.

L’acteur est né et a grandi à Montelepre, en Italie, en 1943 – et a émigré aux États-Unis en 1985, s’installant en Californie.

Il a épousé l’agent immobilier Yvonne Kabouchy avec qui il a accueilli son fils, Antonia, et une fille prénommée Simonne.

Alors que l’acteur en aurait trois autres issus d’autres relations et que son mariage avec Yvonne avait pris fin en 1997 lorsqu’elle s’est remariée avec un homme d’affaires américain.

Antonio Sr. avait 43 crédits d’acteur couvrant quatre décennies avec ses débuts dans le drame italien Lo Scandalo de 1966.

Ses crédits les plus récents jouaient un personnage nommé Aldo Damiano dans le feuilleton américain emblématique The Bold and the Beautiful – qu’il a joué pendant sept épisodes en 2006.

Son fils était également acteur du feuilleton – jouant un personnage nommé Dante Damiano entre 2005 et 2006.