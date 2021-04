«  Brisé mais vivant toujours ensemble  »: Cristiano Ronaldo a l’intention de quitter la Juventus, selon des rapports en Italie

Le journal local La Gazzetta dello Sport a annoncé la nouvelle vendredi et a écrit que le quintuple vainqueur de la Ligue des champions et du Ballon d’Or avait demandé à son super-agent Jorge Mendes de lui trouver un autre club pour la saison 2021/2022.

L’ancien club du Real Madrid peut être exclu, car les géants de la Liga sont endettés et reconstruisent leur stade de Bernabeu, tandis que le chef de la Super League européenne, Florentino Perez, a également versé de l’eau froide sur n’importe quelle approche.

« Les rumeurs sur le retour de Cristiano Ronaldo à Madrid ne sont que des rumeurs de son entourage. Il n’y a rien, » a expliqué le président lors de son apparition très controversée sur le programme El Larguero.

« En général, il n’y aura pas de gros transferts cet été », Perez continua.

« Quand l’argent ne circule pas des clubs riches vers les clubs pauvres, tout le monde souffre. »

« Il est impossible de faire des signatures comme [Kylian] Mbappe et [Erling] Haaland, en général, pas seulement pour le Real Madrid, sans la Super League, « il a insisté.

Pourtant, malgré le retrait du projet d’échappée qui a échoué, l’ancien club de Manchester United est considéré comme une prochaine destination possible si Ronaldo peut réduire ses attentes salariales actuelles de 37 millions de dollars.

✅ Le plus grand nombre de buts dans l’histoire de l’UCL goals Le plus de buts en une seule saison UCL Le plus grand nombre de buts dans l’histoire à élimination directe de l’UCL✅ Le plus grand nombre de victoires en finale de l’UCL✅ Le seul joueur à marquer dans trois finales de l’UCL✅ Le seul joueur à marquer en 11 matchs consécutifs UCL l’année prochaine 😳 pic.twitter.com/v5DhrEvPGi – ESPN FC (@ESPNFC) 27 avril 2021

Les taxes seraient également un problème, car la star portugaise de 36 ans devra payer plus qu’en Italie.

Mais la Juve risquant de ne pas se qualifier pour l’UCL et de la quitter prématurément lors de cette campagne à Porto, La Gazzetta affirme que l’attitude de Ronaldo a changé dans les coulisses du stade Allianz.

« C’est presque comme si la Juventus et Ronaldo avaient rompu mais vivent toujours ensemble », était la clé à retenir de l’article du point de vente italien.

Avec peu d’amis là-bas à part les Brésiliens lusophones et Carlo Pinsoglio, il ne manquera peut-être pas à ses coéquipiers qui n’aiment pas autant « liberté » pendant les sessions de formation d’Andrea Pirlo non plus.

Loin du terrain de football, la vie de Ronaldo est encore plus compliquée.

Hier, il est apparu que l’ancienne mannequin Kathryn Mayorga, qui accuse Cristiano Ronaldo de l’avoir agressée sexuellement dans une chambre d’hôtel à Las Vegas après s’être rencontrée lors d’une soirée en 2009, réclame maintenant un total de 78 millions de dollars de dommages-intérêts, selon des documents judiciaires.

Répartir sa réclamation entre «Douleur et souffrance passées», «Douleur et souffrance futures» et des dommages-intérêts punitifs, elle souhaite également réclamer des montants inférieurs couvrant les dépenses et les frais juridiques.

L’équipe juridique de Mayorga aurait déposé une liste de plus de 60 témoins qu’elle vise à déposer, y compris trois offres de police impliquées dans la plainte initiale, le président de la Juventus, Andrea Agnelli et son agent déjà mentionné, Jorge Mendes.

Mais Ronaldo a toujours nié les accusations en déclarant: « Le viol est un crime abominable qui va à l’encontre de tout ce que je suis et en quoi je crois. »