Le test de Brisbane a été mis en doute après que l’équipe indienne a déclaré qu’elle préférerait jouer le quatrième test ailleurs que de subir une quarantaine dure.

Les équipes australienne et indienne devraient s’envoler pour Sydney lundi pour poursuivre les préparatifs du troisième test, avant de s’envoler pour le Queensland pour le quatrième et dernier match.

Les équipes ont jusqu’à présent obtenu certaines libertés pendant la tournée, notamment la possibilité de manger à l’extérieur sur les sites et de quitter les hôtels.

Cependant, cela est susceptible de changer au cours des quinze prochains jours.

Des restrictions plus strictes seront en place à Sydney, mais le patron de Cricket Australia, Nick Hockley, a déclaré la semaine dernière que le test de Brisbane serait joué dans des « conditions de quarantaine ».

Les équipes australienne et indienne doivent s’envoler pour Sydney lundi pour poursuivre les préparatifs du troisième test, avant de s’envoler pour le Queensland pour le quatrième et dernier match (photo, Steve Smith et l’équipe australienne à Adélaïde le 19 décembre)