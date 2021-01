Brisbane entre en lock-out de trois jours alors que l’Australie tente de contenir une nouvelle souche britannique Covid

L’État australien du Queensland a imposé un verrouillage de trois jours à Brisbane, la capitale de l’État, à partir de vendredi soir après qu’un employé de la quarantaine d’un hôtel a été testé positif pour la variante la plus contagieuse de Covid-19 qui a émergé en Grande-Bretagne.

Les résidents de la troisième ville la plus peuplée d’Australie doivent porter des masques et ne peuvent sortir que pour l’une des quatre raisons essentielles: épicerie, travail, exercice ou traitement médical.

La décision de fermer temporairement 2 millions de personnes est intervenue quelques heures avant une réunion spéciale du Cabinet national pour examiner une proposition du groupe d’experts médicaux australiens de resserrer davantage les règles pour les voyageurs internationaux.

Annastacia Palaszczuk, la première ministre de l’État du Queensland, a déclaré: « Nous savons que cette souche britannique est très contagieuse. Elle est 70% plus contagieuse, et nous allons faire des efforts et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour arrêter la propagation de ce virus. «

« Si nous ne le faisons pas maintenant, cela pourrait finir par être un verrouillage de 30 jours », a déclaré Mme Palaszczuk.