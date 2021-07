Brisbane australien est prêt pour le «verrouillage le plus strict» à ce jour après que SIX nouveaux cas ont été repérés

Les responsables du Queensland ont annoncé le verrouillage de trois jours samedi matin, la première ministre de l’État, Annastacia Palaszczuk, exhortant les habitants à ne pas s’aventurer au-delà de leur domicile jusqu’à l’expiration des mesures le 3 août, à quelques exceptions près. Le nouveau « se casser » l’ordre de fermeture intervient après que seulement six nouveaux cas aient été recensés samedi, ainsi qu’un cas importé de l’étranger.

« Nous avons reçu l’avis du médecin hygiéniste en chef, et le premier ministre a ordonné que nous agissions fermement et que nous mettions en œuvre toutes les restrictions recommandées », a-t-il ajouté. a déclaré le vice-premier ministre du Queensland Steven Miles, ajoutant « nous devons y aller fort et y aller tôt » contre le nouveau groupe d’infections.

Ce sera le confinement le plus strict que nous ayons eu.

À partir de 16 heures aujourd’hui, 11 zones d’administration locale du sud-est du Queensland entreront dans un verrouillage strict jusqu’à 16 heures le mardi 3 août. Veuillez ne pas quitter votre domicile, sauf pour les raisons ci-dessous, et si vous êtes malade, restez à la maison et faites-vous tester. pic.twitter.com/JLKkEyVq3t – Annastacia Palaszczuk (@AnnastaciaMP) 31 juillet 2021

Les six nouveaux cas seraient liés à un lycéen de Brisbane, voyant des camarades et des enseignants de deux écoles différentes placés en isolement, selon l’AFP. Tous les nouveaux cas impliqueraient la variante Delta plus contagieuse observée pour la première fois en Inde.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a également pesé sur la situation du Queensland, exhortant les autorités à « bouger vite » tout en suggérant que des verrouillages courts mais stricts seraient la meilleure approche pour la mutation Delta, au moins jusqu’à ce que la campagne de vaccination du pays prenne de l’ampleur.

L’ordre de samedi intervient environ un mois après le dernier arrêt de Brisbane le 29 juin, qui a été imposé à la suite de deux nouvelles infections. Cette mesure a également duré trois jours et, comme la nouvelle politique, a exigé tout sauf « essentiel » les travailleurs et ceux qui recherchent des soins médicaux ou des vaccins doivent rester à la maison, avec des exemptions pour les achats nécessaires et les exercices en plein air limités.

À ce jour, le Queensland a dénombré environ 1 800 infections au total et seulement sept décès depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19 fin 2019. Cela le place bien en deçà des États les plus touchés, comme la Nouvelle-Galles du Sud, qui a subi sa propre série de des fermetures sévères ces dernières semaines, largement concentrées sur la capitale de l’État de Sydney.

La plus grande ville d’Australie, Sydney se dirige vers sa sixième semaine consécutive en vertu des restrictions, qui seront bientôt appliquées par l’armée, avec 300 soldats prêts à patrouiller pour les contrevenants à partir de la semaine prochaine. La ville de quelque 5,3 millions d’habitants a signalé près de 3 200 infections rien que pour sa dernière épidémie, ainsi qu’environ 200 patients hospitalisés et 14 décès.

