Briony, la femme de la star de Coronation Street, Sam Aston, révèle qu’elle a subi une deuxième fausse couche déchirante

L’épouse de la star de CORONATION Street Sam Aston, Briony, a révélé qu’elle avait fait deux fausses couches en quatre mois.

La maman au cœur brisé, 27 ans, a annoncé la triste nouvelle sur Instagram ce matin.

Briony Aston a révélé qu’elle avait fait deux fausses couches en quatre mois[/caption] Instagram

Sam et Briony ont deux enfants[/caption]

Elle a écrit : « C’est une chose difficile à partager, mais dans l’intérêt de briser le tabou, je fais à nouveau une fausse couche, la deuxième fois en quatre mois… c’est déchirant et c’est injuste, MAIS je ne cherche pas la sympathie, je me sens bien soutenus et veulent que les autres se sentent aussi soutenus.

« Et c’est pourquoi je voulais publier ceci aujourd’hui, car avoir des gens à qui parler et recevoir du réconfort de ceux qui ont vécu quelque chose de similaire fait toute la différence. »

La sage-femme stagiaire Briony a révélé qu’elle et son mari, l’acteur Sam, avaient été soutenus par leur famille et leurs amis avant d’annoncer publiquement les fausses couches.

Elle a poursuivi: «Nous avions parlé à des amis proches et à la famille de nos deux grossesses, car je savais que, pour moi, je voudrais le soutien de ces personnes si cela n’était pas censé durer. Mais je n’aurais pas été aussi ouverte si je n’avais pas entendu d’autres femmes parler des bébés qu’elles ont perdus et de leurs histoires.

« Alors merci à toutes les femmes avant moi qui ont partagé leurs histoires et parlé de leurs bébés, cela facilite beaucoup le traitement de cela, et je ne me sens pas du tout seule.

« En fait, je me sens le contraire de seule, je me sens tenue et entendue et j’espère qu’en poursuivant ces conversations difficiles sur les fausses couches et les pertes de grossesse, nous ouvrons la porte à d’autres qui, malheureusement, subiront également une perte. »

Le deuxième enfant de Briony et Sam, une fille appelée Daisy, est née en mai dernier. Ils ont également un garçon de deux ans appelé Sonny.

Le couple s’est marié en 2019, deux ans après avoir annoncé leurs fiançailles.

Ils ont échangé leurs vœux – et ont fait une première danse sur le thème du yoga – devant des amis, des membres de la famille et ses co-stars du feuilleton à Stock Farm dans le Cheshire.

Sam avec son fils sosie Sonny[/caption]