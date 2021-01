LOWELL, Massachusetts: San Antonio Brinson a marqué 25 points avec huit rebonds alors que le NJIT battait UMass Lowell 73-67 samedi pour sa deuxième victoire consécutive dans sa nouvelle conférence.

Dylan OHearn a ajouté 15 points pour le NJIT (3-2, 2-1 America East Conference), qui a battu le champion en titre et favori de la pré-saison, le Vermont, lors d’un repli de Brinson avec un dixième de seconde à jouer en double prolongation lundi.

Zach Cooks a ajouté 10 points et Souleymane Diakite a récolté sept rebonds et huit points alors que les Highlanders ont ouvert le match de samedi avec une course de 17-1 et n’ont jamais regardé en arrière.

Obadiah Noel a récolté 26 points pour les River Hawks (2-7, 1-4), qui ont maintenant perdu quatre matchs de suite. Darion Jordan-Thomas a ajouté 11 points.

