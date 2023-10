HONG KONG, 30 octobre 2023 /PRNewswire/ — Brinc un accélérateur de capital-risque mondial de premier plan, et Couvoir +, une société de capital-risque primée basée sur les données, a annoncé son intention d’identifier, d’investir et de soutenir la croissance de 300 nouvelles startups de technologies climatiques qui stimulent l’innovation au cours des trois prochaines années.

Brinc et Hatcher+ s’associent pour dynamiser les startups de technologies climatiques

Les partenaires tireront parti de l’accélérateur mondial de capital-risque de Brinc réseau pour trouver de nouveaux entrepreneurs, et la plateforme FAAST, alimentée par l’IA, de Hatcher+, pour identifier les meilleurs innovateurs et les nouvelles technologies, dans le monde entier. Le partenariat exploitera ensuite l’expertise collective de leurs équipes et utilisera leurs capacités éprouvées de mentorat pour aider à favoriser l’innovation, à renforcer les capacités et à lancer la prochaine génération d’entreprises durables. La sélection est déjà en cours pour le premier groupe de dix startups, les premiers investissements étant prévus pour décembre 2023.

Alors que la durabilité devient une priorité mondiale de plus en plus urgente, la nécessité d’investir dans ce domaine est devenue très claire pour les gestionnaires d’actifs du monde entier. Larry Finkprésident-directeur général de BlackRock, a déclaré que « les 1 000 prochaines licornes seront des entreprises développant de l’hydrogène vert, de l’agriculture verte, de l’acier vert et du ciment vert », soulignant l’immense potentiel des entreprises durables – potentiel que Brinc a reconnu et dirigé depuis des années avec leur programmes d’accélération .

“Notre planète est confrontée à des défis sans précédent, et il est crucial que nous soutenions et investissions dans les startups qui développent des solutions durables”, a déclaré Manav Gupta, fondateur et PDG de Brinc. « Nous pensons que Hatcher+, grâce à son initiative CarbonNation X, peut jouer un rôle essentiel dans le développement et le développement de la prochaine génération d’entreprises et avoir un impact positif significatif sur l’environnement. »

John Sharpassocié directeur chez Hatcher+, a accepté, déclarant : « Nous sommes ravis d’unir nos forces avec Brinc pour tirer parti de notre expertise collective, de nos ressources, de nos données et de nos technologies pour soutenir les startups des secteurs de la technologie climatique, de l’énergie verte, de la construction durable et de l’agroalimentaire. La combinaison du réseau mondial de Brinc et de son histoire de création d’entreprises prospères, ainsi que de notre plateforme FAAST hautement évolutive et alimentée par l’IA, permettra un niveau d’évolutivité jamais vu auparavant dans le domaine des startups durables. Je pense que cette collaboration pourrait être transformatrice pour l’innovation environnementale. et conduire à un nouveau niveau d’investissement dans le développement durable à un moment critique pour notre planète.

Les candidatures pour les programmes d’accélération Climate Tech du printemps 2024 de Brinc sont désormais ouvertes ; pour en savoir plus et postuler, rendez-vous sur : https://www.brinc.io/climate-tech-programs/

Pour plus d’informations sur l’initiative CarbonNation X, veuillez visiter : https://carbonnation.hatcher.com/

À propos de Brinc

Basée à Hong Kong, Brinc est un leader mondial de l’accélération du capital-risque et gère 13 programmes d’accélération multidisciplinaires dans sept pays. Brinc accélère les startups axées sur les technologies climatiques, les énergies propres, la technologie alimentaire, la technologie blockchain, l’intelligence artificielle, le matériel connecté, la robotique et l’Internet des objets (IoT) en vue de créer un avenir plus durable, équitable et inclusif.

Brinc soutient également les entreprises avec des services d’investissement, des stratégies d’innovation distribuées, la recherche de nouvelles startups et technologies, ainsi que la création d’entreprises compatibles Web3. Des sociétés mondiales (Manuvie, Huawei, Schneider Electric, Puma, Batelco, Merck, Omantel, Linrun Group, Parc Zhihui), des organisations gouvernementales (Hong Kong Science Park, MBRIF, Guangdong Soft-tech Park), des établissements d’enseignement supérieur (HK City University, université nationale de Singapour), des entreprises à croissance rapide (Animoca Brands, DayDayCook) et des fonds de capital-risque de premier plan (Artesian, LeverVC, Tamkeen, EDB) ont tous exécuté des programmes avec Brinc. En 2021, Brinc a annoncé une série de fonds de risque pour investir dans des entreprises en démarrage à fort potentiel via des accélérateurs et fournir aux LP une plate-forme d’innovation dédiée et un accès aux opportunités de co-investissement de série A+.

À propos de Hatcher+

Hatcher+ développe des logiciels avancés et des modèles de données basés sur l’IA qui prennent en charge la création rapide de fonds, l’analyse des transactions basée sur l’IA, le déploiement intelligent des capitaux, ainsi que la gestion et l’administration en temps réel des investissements et stratégies alternatifs. L’initiative Hatcher+ CarbonNation® se concentre sur l’utilisation de l’IA, des données et de l’apprentissage automatique pour permettre des stratégies et des solutions d’investissement évolutives dans le domaine des technologies vertes et de la durabilité. Avec son approche unique, CarbonNation® vise à permettre aux investisseurs d’aligner leurs investissements sur les valeurs de leur communauté, créant un impact positif significatif à l’échelle mondiale en identifiant des technologies climatiques révolutionnaires capables de résoudre des problèmes complexes tels que le changement climatique et la décarbonation. et créer de nouvelles entreprises dans les domaines de l’agriculture verte, du béton vert, de la gestion des émissions des bâtiments commerciaux, de la décarbonation, de la filtration de l’eau et des solutions climatiques et énergétiques spatiales.

SOURCE Brinc