Brilliant Team GB a décroché l’or… en unissant notre nation

ET ils ont dit que Tokyo 2020 allait être un pétard humide.

Même si vous n’êtes pas intéressé par les Jeux Olympiques, il faudrait vivre dans un bunker souterrain pour ne pas avoir remarqué que la Team GB passe une année assez difficile.

Avoir les meilleurs représentants de notre nation aux Jeux olympiques nous rend tous si fiers Crédit : Getty

Peut-être que les faibles attentes ont rendu les choses encore meilleures. Même si les Jeux olympiques devaient se dérouler sans public en direct, c’était définitivement la bonne chose à faire.

Les athlètes ont attendu cinq ans déjà. Si les Jeux avaient été annulés, il faudrait encore trois ans avant les prochains Jeux olympiques et ils auraient probablement raté leur chance.

Cette année, l’équipe GB est représentée par sa plus grande délégation jamais organisée pour des Jeux Olympiques en sol étranger, avec 376 athlètes en compétition dans 26 sports.

Et pour la première fois en 125 ans d’histoire, l’équipe GB a également emmené plus de femmes que d’hommes aux Jeux olympiques d’été – 201 femmes et 175 hommes.

Il y a tellement de brillants athlètes. Comme Adam Peaty, qui est devenu le premier nageur britannique à défendre un titre olympique lorsqu’il a conservé sa couronne du 100 m brasse.

Et puis bien sûr, il y a Tom Daley et Matty Lee, qui ont remporté l’or dans la plate-forme synchronisée du 10 m. Lee faisait ses débuts olympiques tandis que Daley est un vétéran qui a eu sa première expérience olympique il y a 13 ans.

J’aime tellement ces deux-là – le fait que Daley soit l’idole de Lee, le discours plus fier que fier de Daley après leur victoire, et le fait qu’il s’est maintenu grâce à son amour du tricot.

Il y a eu des retours héroïques et des records battus aussi.

SPÉCIAL PARI – RÉCLAMEZ 180 £ EN PARIS GRATUITS POUR LES JEUX OLYMPIQUES

Tom Dean a remporté l’or au 200 m nage libre masculin six mois après avoir contracté un coronavirus pour la deuxième fois.

Il faisait également partie de l’équipe masculine de relais 4x200m nage libre et a remporté sa deuxième médaille d’or des Jeux – le premier nageur britannique à le faire depuis 1908.

Les célébrations extatiques de sa famille, qui regardaient ensemble la première course à Maidenhead vers 3 heures du matin, faisaient chaud au cœur à voir.

La famille des athlètes est une partie cruciale de leur équipe de soutien, les pieds de cygne sous la surface de l’eau qui ont contribué à les propulser aux Jeux olympiques.

Je ne peux pas imaginer à quel point il est frustrant pour ces familles de ne pas pouvoir être là pour l’un des moments les plus fiers de la vie de leurs proches.

Charlotte Dujardin a gagné une place dans les livres d’histoire en tant qu’olympienne britannique la plus décorée de tous les temps, remportant une médaille de bronze en dressage individuel – sa sixième médaille olympique.

Qu’en est-il du champion de VTT Tom Pidcock et de nos coureurs de BMX Bethany Shriever et Kye Whyte qui ont remporté respectivement l’or et l’argent, ce dernier célébrant la victoire de son coéquipier autant que sa propre médaille.

Et à la fin de la semaine dernière, il y a eu deux autres victoires de l’équipe GB dans les nouvelles épreuves de relais mixtes.

GLAÇAGE SUR LE GATEAU

Les médailles d’or sont la cerise sur le gâteau mais, vraiment, le simple fait d’être là à Tokyo les rend toutes gagnantes.

Voir Helen Glover et son brillant message à ses enfants. Glover a mis cinq ans hors de l’aviron pour avoir trois enfants et a fait un retour surprise après avoir frappé le rameur pendant le verrouillage.

La semaine dernière, lorsqu’elle est arrivée quatrième, ratant une médaille, son discours par la suite à ses enfants était tellement inspirant.

Elle a dit: « Essayer et échouer n’est pas un problème, tant que vous essayez. » Quel message puissant.

Ces performances sont remarquables et impressionnantes, mais d’autant plus cette année.

Car quelque part, malgré les nombreux et divers défis de Covid et tout au long des jours les plus sombres du confinement, ces athlètes ont réussi à garder leur motivation et leur discipline pour s’entraîner. Et l’entraînement solitaire ça a dû être aussi.

Félicitations, Team GB, organisons la plus grande fête à votre retour à la maison. Karren Brady

Un effet secondaire du manque d’événements sportifs publics au cours des deux dernières années est que beaucoup de ces athlètes ont été plus sous le radar qu’ils ne l’auraient été autrement.

En conséquence, de nombreux membres de l’équipe GB semblent émerger comme des papillons.

Mais avoir travaillé si dur et être si dévoué signifie qu’ils sont vraiment à la hauteur des associations de dieu grec de ce que c’est d’être un athlète olympique.

Les Jeux olympiques plus les euros signifient que cela a été une grande année de réalisations sportives locales – après la pire ou les deux pires années de tous les temps. Quel brillant rappel du pouvoir du sport de soulever et d’unir le pays comme rien d’autre.

Le sport nous a tous réunis en 2021, nous rappelant que participer compte vraiment pour beaucoup et qu’il n’est pas forcément nécessaire de gagner.

Avoir les meilleurs représentants de notre nation nous rend tous si fiers. Félicitations, Team GB, organisons la plus grande fête à votre retour à la maison.

Pourquoi j’ai savouré le tableau de bord de la voiture de Kim pour un hamburger

Je me suis senti nettement rassuré par les photos de Kim Kardashian se moquant d’un hamburger de la chaîne de restauration rapide américaine Jack In The Box l’autre jour.

D’une part, il est bon de savoir que même Kim cède de temps en temps à l’envie d’un hamburger.

Je me suis senti nettement rassuré par les photos de Kim Kardashian en train de manger un hamburger Crédit : Érotème

C’est agréable de savoir que même une célébrité comme elle cède de temps en temps à l’envie d’un hamburger Crédit : BackGrid

De l’autre, imaginez être si célèbre que même vos moments de faiblesse sont filmés et diffusés dans le monde entier.

Qui voudrait être aussi célèbre ? Pas moi.

J’aime trop les hamburgers.

Dieu merci, personne ne se soucie de savoir si j’en mange un ou non.

UNE COLLINE DE DÉCHETS

Je suis désolé, mais je n’achète pas tout à fait la défense des architectes néerlandais qui ont créé le Marble Arch Mound dont les Londoniens ont besoin pour « donner du temps à la nature ».

L’entreprise, MVRDV, a blâmé le « temps difficile » et à quel point il est « imprévisible » de travailler avec des plantes et des arbres pour l’apparence de la nouvelle fonctionnalité. Et il a assuré au public « ça ira mieux ».

Le Marble Arch Mound à Londres, qui a coûté 2 millions de livres sterling, était un gaspillage d’argent Crédit : Alamy

Mais je ne suis pas surpris que le monticule – qui a coûté 2 millions de livres sterling – ait été fermé après seulement deux jours, et moqué pour être un « tas de scories » et « la pire attraction de Londres ».

L’ayant dépassé, je n’en vois pas l’utilité.

Les attractions sont censées être attrayantes – ce n’est pas le cas.

Quel gaspillage d’argent.

MÉPRIS AUX ETATS-UNIS

JE NE PEUX PAS croire que Bruce Springsteen refuse une chance de faire une halte le long de la New Jersey Turnpike qui porte son nom.

L’homme est originaire de Long Branch, New Jersey, et l’un des fils les plus célèbres de Garden State.

Bruce Springsteen a refusé la possibilité de faire une halte le long de l’autoroute à péage du New Jersey qui porte son nom Crédit : AP

Mais il est trop beau pour avoir une aire de repos qui porte son nom – même s’il y en a pour Jon Bon Jovi, James Gandolfini et Frank Sinatra.

Désolé, mais ça fait de lui un peu snob.

D’ailleurs, j’ai été contacté il y a quelques années pour apprendre que j’avais un camion Eddie Stobart qui porte mon nom.

Et honnêtement ? J’étais ravi.

LES MÉDIAS MENACÉS

SI vous voulez devenir journaliste politique, n’allez pas en Russie.

Là, la police a arrêté le rédacteur en chef d’un site d’information d’investigation et a saisi son ordinateur portable, son téléphone et son passeport.

Roman Dobrokhotov, qui travaille pour The Insider – le site qui a révélé l’identité des empoisonneurs de Salisbury – a été arrêté et emmené pour interrogatoire à la suite d’une descente de police mercredi.

Il s’agit de la dernière mesure prise par les autorités pour faire pression sur les médias indépendants avant les élections législatives de septembre dans le pays.

La constitution russe garantit la liberté d’expression et la liberté de la presse.

Mais pas, semble-t-il, quand il y a des élections à venir.

HOMMAGE DE MONTAGE

LE mémorial en l’honneur des policiers et du personnel tués dans l’exercice de leurs fonctions est un rappel que nous devrions faire une pause et les remercier pour tout ce qu’ils font.

Le monument, représentant des feuilles tombantes, a été dévoilé par le prince Charles cette semaine.

Il a rendu hommage à « la valeur et au sacrifice de ceux qui ont sacrifié leur vie pour nous protéger » et il n’aurait pas pu mieux le dire.

Ce sont les policiers qui courent vers le danger et ils n’ont aucune idée de ce à quoi ils seront confrontés au travail du jour au lendemain.

Vous ne les apprécierez probablement pas tant que vous n’en aurez pas besoin. Mais quand ils se présenteront à votre heure de besoin, vous les apprécierez alors.

Baisse la tête de honte, HBO LA famille royale est le sujet d’une animation de style Family Guy dans The Prince de HBO Max. D’après les clips que j’ai vus, c’est du radotage offensant. Ce n’est pas drole. En fait, la façon dont il dépeint le charmant petit Prince George est honteuse. Baisse la tête de honte, HBO. . . si vous en avez, c’est.