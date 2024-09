Brilliant Detroit, une association à but non lucratif spécialisée dans le développement de la petite enfance, est sur le point de se développer à l’échelle nationale

Brilliant Detroit, l’association à but non lucratif d’éducation de la petite enfance qui soutient les enfants des communautés mal desservies « du ventre à 8 ans », prévoit d’étendre son modèle holistique unique basé sur le quartier au-delà de The Motor City.

Cindy Eggleton, PDG de Brilliant Detroit, a déclaré à l’Associated Press que son groupe s’étendrait à trois villes supplémentaires – Philadelphie, Chicago et Cleveland – à partir de l’année prochaine et changerait le nom du groupe en Brilliant Cities. L’annonce devrait être faite jeudi soir lors de la soirée de charité annuelle de l’association à Detroit.

« Nous avons actuellement 31 villes dans sept pays sur une liste d’attente, ce que nous n’avons pas vraiment essayé d’obtenir », a déclaré Eggleton, qui a cofondé le groupe en 2016. « Nous essayons littéralement de trouver comment répondre à la demande. »

La demande augmente à mesure que la nouvelle du succès de Brilliant Detroit se répand. Le groupe gère actuellement 24 centres de quartier à Détroit qui aident les familles défavorisées à préparer leurs enfants pour la maternelle et à s’assurer que les enfants lisent au niveau de leur classe jusqu’à la troisième année. Chaque centre est situé dans une ancienne maison abandonnée qui a été rénovée et dotée de tuteurs et de bénévoles qui soutiennent les besoins éducatifs, sanitaires et sociaux des enfants, tout en aidant la famille de l’enfant. Brilliant Detroit affirme qu’il dessert aujourd’hui environ 24 000 personnes dans ces centres à travers la ville et que des études récentes montrent que les enfants participant au programme ont amélioré leur niveau de lecture de trois niveaux et que 92 % ont maintenu leurs progrès pendant les vacances d’été.

Eggleton attribue ces progrès au soutien communautaire dont bénéficient tous les pôles de Brilliant Detroit et au travail du groupe pour maintenir ce soutien.

« Il existe une façon de se montrer dans une communauté qui montre que l’on écoute », a déclaré Eggleton, qui a ajouté que Brilliant Detroit ne s’étend que dans les quartiers où ils sont invités. « Et nous embauchons des gens du quartier – 33 % de nos employés sur le terrain viennent des quartiers où nous sommes présents. »

Cette combinaison a apporté beaucoup d’attention et de soutien à Brilliant Detroit, dont le travail a été honoré par La Fondation du Prix Elevate l’année dernière et le prix AARP Purpose en 2021.

Vance Lewis, partenaire associé de l’organisation à but non lucratif Promise Venture Studio, axée sur la promotion et le développement d’innovations dans le développement de la petite enfance, a déclaré que Brilliant Detroit a réussi parce qu’elle est « dirigée et pilotée par la communauté ».

« Cela fonctionne parce que ce n’est pas fragmenté et, à bien des égards, de nombreux programmes pour la petite enfance peuvent donner cette impression », a déclaré Lewis, dont le groupe basé en Californie a offert une bourse à Eggleton en 2020. « Vous pouvez venir dans un centre Brilliant et vous bénéficierez d’une programmation coordonnée et de haute qualité, depuis votre grossesse jusqu’au niveau de lecture de la troisième année. »

À l’heure où les principaux donateurs réduisent leur soutien aux programmes d’éducation, Lewis a déclaré que les donateurs devraient rechercher des modèles plus petits et réussis comme Brilliant Cities pour avoir un impact.

« Nous savons que le développement de la petite enfance ne bénéficie pas encore de l’investissement public qu’il requiert et qu’il devrait recevoir », a-t-il déclaré. « Je dirais qu’un modèle comme celui-ci est un moyen pour les bailleurs de fonds de s’y remettre. »

Brilliant Cities a choisi Philadelphie comme première ville d’expansion parce que les communautés de la Ville de l’Amour Fraternel se sont organisées et ont montré pourquoi elles accueilleraient favorablement le programme, a déclaré Eggleton.

« Philadelphie est différente de Détroit », a-t-elle déclaré. « Ce qui ne change pas, c’est le désir d’une plus grande connectivité… Je dirais presque qu’il y a une soif de cette idée de lieu, de familles placées au centre du travail. »

Brilliant Cities cherche également à se développer en offrant gratuitement à d’autres organisations ce qu’elle a appris sur la mobilisation des quartiers.

« On pourrait l’utiliser pour des initiatives en dehors de la petite enfance et des familles, par exemple », a-t-elle déclaré. « On nous a demandé : « Comment feriez-vous cela pour les personnes âgées ? Comment feriez-vous cela dans le domaine médical ? » Et la réponse est que nous allons apprendre aux gens comment le faire et qu’ils pourront le faire eux-mêmes. »

_____

