Brilliant Banana Packing Hack du magasin sud-coréen vous aide à éviter que les fruits ne se détériorent

Êtes-vous également fatigué de rechercher la bonne quantité de maturité dans les bananes à manger ? Si oui, alors un magasin sud-coréen a donné une solution simple mais plausible pour surmonter ce problème. Une photo devenue virale sur Internet montre que les fruits ont été emballés dans un certain ordre, c’est-à-dire qu’ils vont du plus mûr au plus cru. La photo a été partagée par une page Twitter intitulée « Toutes les choses intéressantes ». Certains magasins sud-coréens ont conditionné leurs bananes ensemble de manière à pouvoir les consommer sur plusieurs jours et à éviter qu’elles ne brunissent. La légende de l’article se lit comme suit : « Ils les appellent des bananes « une par jour ».

En Corée du Sud, certains magasins emballent leurs bananes ensemble à différents stades de maturité afin que vous puissiez les manger pendant plusieurs jours sans qu’elles brunissent. Ils les appellent bananes « une par jour ». pic.twitter.com/BL8hFxeS8a– Toutes les choses intéressantes (@mrstrangefact) 19 juillet 2021

Le message a recueilli plus de 82 000 likes, 6489 commentaires et a été retweeté 17 800 fois sur le site de microblogging. Le message a laissé les internautes assez impressionnés. Ils ont inondé le poste d’appréciation. Un utilisateur a commenté : « Trop d’intelligence appliquée ici. La plupart d’entre nous continuent d’en acheter 5 et de jeter 2″. Un autre utilisateur a écrit : « Quelle bonne idée. Les bananes brunes sont idéales pour le pain aux bananes et aussi pour le compostage. Certains utilisateurs n’étaient pas satisfaits de l’utilisation de plastique pour emballer les fruits car il n’y a pas besoin de plastique, les bananes entrent dans la peau. Un utilisateur a écrit : « Comme c’est réfléchi… mais cet emballage en plastique a tout gâché. Les bananes sont livrées dans leur propre emballage, donc pas besoin de tout ce plastique.

La banane est l’un des fruits les plus nutritifs et les plus populaires au monde. Les gens aiment manger des bananes pour assouvir leur faim au lieu de tout aliment malsain. Cependant, il se déchire en très peu de temps et les gens le jettent souvent. Mais il existe des délices alléchants qui peuvent être préparés avec des bananes trop déchirées. On peut l’utiliser pour faire un smoothie ou pour cuire un biscuit en ajoutant de l’avoine, du beurre de cacahuète et du chocolat. Des gaufres à la banane qui ont un bon goût peuvent également être préparées en utilisant des bananes déchirées.

