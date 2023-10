Brillant! La blague sauvage de Gary Neville sur le Bayern Munich est la chose la plus drôle qu’il ait dite

La légende de Manchester United et pilier de Sky Sports, Gary Neville, n’est pas connu pour son timing comique – mais sa blague brutale sur le Bayern Munich pourrait bien être la chose la plus drôle qu’il ait jamais dite.

En 1999, au plus fort du succès des Red Devils, Neville était le meilleur homme de son coéquipier et camarade diplômé de l’académie de la promotion 92, David Beckham, comme le montre la récente série limitée de Netflix, Beckham. L’arrière latéral est l’une des nombreuses stars de Manchester United interviewées par le réalisateur Fisher Stevens pour donner son aperçu inégalé de l’ascension, de la chute et de l’essor ultérieur de son bon ami Becks – et il lui montre une nouvelle facette à travers le documentaire.

Non seulement G-Nev laisse tomber plus de langage grossier dans le film que votre épisode moyen de Monday Night Football – impressionnant, compte tenu de la saison en cours de United – Neville montre son côté drôle dans un discours de témoin capturé en vidéo personnelle lors du mariage de David avec Victoria après le mariage de United. 1998/99 Triple succès.

Le nouveau documentaire de David Beckham présente une facette rarement vue de son compagnon, Gary Neville (Crédit image : Getty Images)

« Nous avons ici quelques invités de marque aujourd’hui, mesdames et messieurs », a déclaré Neville dans son discours.

« David a déclaré que les Spice Girls avaient demandé à l’équipe du Bayern Munich d’être présente aujourd’hui, et David a été perplexe face à cette demande et a demandé pourquoi.

« Les Spice Girls ont répondu qu’elles adoreraient rencontrer des hommes capables de rester au sommet pendant 90 minutes tout en arrivant deuxième.

« La référence, bien sûr, est à la finale emblématique de la Ligue des Champions au cours de laquelle les hommes de Sir Alex Ferguson ont été menés 1-0 au Camp Nou pendant tout le match, avant une majestueuse double salve.

Le Bayern Munich a été victime du deuxième titre de Manchester United en Coupe d’Europe (Crédit image : PA)

Le match est détaillé dans le deuxième épisode de Beckhamqui a été positivement évalué par les fans – même si nous nous demandons si cela peut conduire à une carrière de stand-up pour un ancien arrière droit.

Beckham est disponible en streaming sur Netflix tout de suite.

