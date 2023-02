Brignone mène le combiné aux championnats du monde ; Shiffrin 0.96 de retard

MERIBEL, France (AP) – La skieuse italienne Federica Brignone a réalisé le temps le plus rapide dans la partie super-G de l’épreuve combinée féminine lundi lors de la première journée des championnats du monde, devançant la championne en titre Mikaela Shiffrin de près d’une seconde.

Courant sous un ciel bleu, Brignone a trouvé la ligne la plus rapide sur le parcours du Roc de Fer en prenant une avance de 0,71 seconde sur Lara Gut-Behrami de Suisse et Ragnhild Mowinckel de Norvège, qui ont réussi le même temps.

Sa coéquipière italienne Elena Curtoni était à 0,78 seconde derrière en quatrième position.

L’épreuve combinée additionne les résultats d’une manche de super-G et d’une manche de slalom.

Gut-Behrami et Mowinckel faisaient partie d’un groupe de huit spécialistes de la vitesse qui ont utilisé leur course comme entraînement pour la course de super-G mercredi et ne prendront pas le départ de la portion de slalom. La championne olympique de descente Sofia Goggia et la double championne du monde de descente Ilka Stuhec ont également sauté la deuxième étape de l’épreuve combinée.

Shiffrin a signé le sixième meilleur temps et avait 0,96 seconde à rattraper sur Brignone dans le slalom, la discipline la plus forte de l’Américain.

« Je sais que Federica ne skie pas beaucoup de slalom, mais je sais que lorsqu’elle le skie, elle peut être très rapide. Donc, je ne sais pas si je peux réellement rattraper les neuf dixièmes là-dessus », a déclaré Shiffrin. «Ceux qui remportent une médaille sont ceux qui ont une course assez solide dans les deux épreuves ou une course vraiment meurtrière dans au moins une épreuve. Je pense que je peux faire une très bonne course de slalom, alors maintenant je me concentre uniquement sur cela.

Shiffrin participait à sa première compétition majeure depuis qu’elle n’avait pas remporté de médaille en six départs aux Jeux olympiques de Pékin l’an dernier.

« Je suis assez satisfait de ma première manche. Je me sentais plutôt bien avec mon ski », a déclaré Shiffrin. “Évidemment, il y a des sections où je peux skier beaucoup plus vite.”

Shiffrin a remporté six titres mondiaux et 11 médailles au total en 13 participations précédentes aux championnats du monde.

Sa coéquipière américaine Breezy Johnson est sortie de la ligne de course et a franchi une porte à mi-chemin de sa course, mais a déclaré qu’elle n’était pas blessée.

Brignone a déclaré que le parcours était délicat avec des sections ombragées rendant difficile la visibilité du terrain.

« Il y a beaucoup de tonneaux donc il faut être vraiment, vraiment précis. J’ai essayé ça et ça s’est vraiment bien passé », a déclaré Brignone. « Je ne pensais pas être si loin devant. Je pensais avoir fait une bonne course. Je me sentais bien et j’ai bien fait, tactiquement, car j’étais très agressif sur les bosses.

L’Italienne a également mené l’épreuve combinée à ses championnats du monde à domicile il y a deux ans, mais a skié tôt dans la course de slalom.

« En slalom, tout peut arriver. J’étais d’abord à Cortina, puis j’ai fait trois portes », a-t-elle déclaré. “Je suis aussi un bon skieur de slalom, certainement pas le meilleur, mais je peux faire de très bonnes descentes.”

Sa coéquipière italienne Marta Bassino était l’une des cinq skieuses qui n’ont pas terminé. Elle a raté une porte après être entrée dans une partie ombragée du parcours.

Les skieuses suisses Michelle Gisin, qui est la championne olympique, et la double championne du monde Wendy Holdener ont terminé à plus de 1,5 seconde de la tête du top 10.

Petra Vlhova, médaillée d’argent de 2019 et 2021, n’a pas participé à la course pour se concentrer sur ses principales épreuves de slalom géant et de slalom. Le champion du monde de la Coupe du monde 2021 de Slovaquie a eu des problèmes de santé ces dernières semaines.

The Associated Press