Brigitte Macron porte une robe blanche au dîner d’État de Joe Biden : photos – Hollywood Life

Président Joe Biden80 ans, a organisé le premier dîner d’État de sa présidence le 1er décembre, et ancien éducateur français Brigitte Macron, 69 ans, stupéfaite dans une robe blanche à manches longues ornée d’ornements argentés autour du cou et de la taille. La femme de 69 ans a choisi de porter ses tresses blondes dans un chignon élégant et accessoirisé avec des boucles d’oreilles en diamant. Elle portait également une pochette en argent et berçait son alliance et une montre en argent pour ses autres bijoux. Première dame Jill Biden, 71 ans, a également brillé dans une robe noire à manches longues ornée de découpes géométriques. Leurs maris, en revanche, ont opté pour des smokings noirs classiques avec des épingles sur leurs revers de leurs pays respectifs.

Le président a accueilli Brigitte et son mari, président français Emmanuel Macron, 44 ans, jeudi soir dans un effort somptueux pour réparer les relations entre les États-Unis et un important allié américain. Cependant, Emmanuel et sa femme n’étaient pas les seuls invités présents, car environ 400 autres dirigeants mondiaux de premier plan ont assisté au dîner d’État, par PERSONNES. Et, bien sûr, Biden a tout mis en œuvre pour s’assurer que ses invités vivraient le meilleur de la Maison Blanche.

Certains des plats délicieux au menu ce soir-là comprenaient du caviar, du homard poché au beurre, de la calotte de bœuf et une salade de cresson et de topinambour, selon CNN. Le menu partagera également le même dessert qui a été servi à Donald Trumppremier dîner d’État : crème glacée à la crème fraîche. Notamment, les décorations du dîner d’État comprenaient les couleurs rouge, blanc et bleu, qui sont les couleurs communes des États-Unis et de la France. Biden a également parlé de l’idéal partagé de son pays avec la France lors d’un aperçu des détails de l’événement. “Nos valeurs communes : liberté et démocratie, égalité et fraternité”, a noté l’homme de 80 ans.

Avant le dîner d’État, le président et le Dr Jill Biden ont partagé un dîner avec Emmanuel et Brigitte à Washington DC le 30 novembre. Leur adorable double rendez-vous a eu lieu à Fiola Mare à Georgetown, où les deux dames ont été aperçues souriant de l’oreille- à l’oreille, pendant que leurs maris discutaient de questions diplomatiques. Pour la sortie, la première dame a porté un manteau d’hiver bleu marine sur sa robe bleue à manches longues. Et Brigitte, de son côté, a opté pour une veste grise sur sa robe blanche pour la soirée en ville. Leurs deux maris portaient des costumes classiques, Biden était beau dans un numéro bleu marine, tandis que le président français a opté pour un costume gris anthracite.

Biden est même allé sur Twitter mercredi soir pour partager un bonbon instantané de la sortie. “Accueillir des amis en ville”, a écrit le dirigeant américain. Et quelques heures seulement avant le dîner d’État, le Promets-moi, papa l’auteur a tweeté une vidéo souligner l’alliance de la France avec les États-Unis « La France a été notre premier allié. Le premier pays à arborer le drapeau américain après notre révolution. Le premier à accueillir notre poste diplomatique. Mais plus que tout, la France a été notre premier ami », a écrit Biden.

Pendant le clip, le président américain a été vu en train de serrer la main d’Emmanuel et a parlé de certaines des conversations qu’ils ont eues. « La France et les États-Unis ont toujours été solidaires », a commencé Biden. « Je peux dire que le président Macron et moi sommes solidaires depuis que nous avons travaillé ensemble aux réunions du G7 et du G20. La France est un allié incroyablement, incroyablement précieux. La vidéo se terminait par le père de quatre enfants disant que lui et Macron travailleraient ensemble pour «renforcer la sécurité et la prospérité outre-Atlantique».