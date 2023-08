Brighton vs Luton diffusion en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi pour ce match de Premier League

Brighton vs Luton diffusion en direct et aperçu du match, samedi 12 août, 15h00 BST

Vous recherchez une diffusion en direct Brighton vs Luton? Nous avons ce qu’il vous faut. Brighton vs Luton n’est pas diffusé au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Premier League avec votre abonnement de partout.

Brighton connaît l’une des périodes les plus remarquables de son histoire, et le manager Roberto De Zerbi en est une grande raison. Le gaffer italien a transformé les Seagulls d’un côté pragmatique en un côté expansif et produisant des attaques fluides, et ils aimeront certainement leurs chances contre Luton.

Cela pourrait être beaucoup plus difficile que prévu, cependant, avec l’histoire du conte de fées des Hatters qui devrait se poursuivre en Premier League. Beaucoup pensent que Luton sera relégué à la première demande – quelque chose qu’ils auront hâte de prouver qu’ils ont tort en mai.

Le coup d’envoi est à 15 h 00 BST. Assurez-vous de savoir comment regarder la Premier League où que vous soyez.

Nouvelles de l’équipe

Brighton pourrait se passer de Moises Caicedo pour le match contre Luton, Robert De Zerbi affirmant qu’il souffre d’un problème aux ischio-jambiers au milieu de liens étroits avec un transfert à Chelsea. Jakub Moder n’est toujours pas revenu dans l’équipe non plus, après sa blessure au genou la saison dernière.

Pendant ce temps, Reece Burke et Gabriel Osho devraient manquer le match pour Luton, Rob Edwards suggérant qu’ils ont encore besoin de quelques semaines pour se remettre en forme. Dan Potts et Jordan Clarke sont également dans la même situation, mais avec un temps de récupération plus court prévu, tandis que Mads Andersen se remet d’une maladie.

Formulaire

Brighton se prépare pour sa première saison de football européen de son histoire et cherche (d’une manière ou d’une autre) à tirer parti de sa sixième place exceptionnelle en Premier League la saison dernière.

Luton Town est de retour dans le peloton de tête du football anglais après avoir chuté dans la Ligue nationale il y a 14 ans et remonté, et cherche à profiter de chaque minute de son retour.

Arbitre

David Coote sera l’arbitre de Brighton vs Luton. Ses assistants seront Mark Scholes et Timothy Wood, avec John Busby le quatrième officiel. Robert Jones est le VAR, avec Wade Smith l’assistant VAR.

Stade

Brighton vs Luton se jouera au stade Amex d’une capacité de 30 666 places à Brighton.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de Brighton vs Luton est à 15h00 BST sur samedi 12 août au Royaume-Uni. Le jeu n’est pas diffusé en direct au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 10h HE / 7h HP. Le match sera diffusé sur NBC aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match de Premier League, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Premier League, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

Droits TV de la Premier League internationale

• ROYAUME-UNI: Sports du ciel et TNT Sports sont les deux principaux acteurs, mais Amazone ont également une part du gâteau en 2023/24.

• États-Unis : NBC Sports Group détient les droits de la Premier League, avec Prime au paon plateforme de streaming montrant les 380 matchs de la saison. UN abonnement fuboTV vous permet également de regarder tous les matchs.

• Canada : la façon de regarder le football de la Premier League en 2023/24 est fuboTVqui a des droits exclusifs sur toute l’action.

• Australie : Optimus Sport diffusera tous les matchs de la saison de Premier League.

• Nouvelle-Zélande: Ciel Sport proposent les 380 matchs, ainsi que divers temps forts et émissions de magazines tout au long de la semaine, ainsi que la Ligue des champions.