Brighton vs Aston Villa: plans de couverture télévisée

Brighton et Aston Villa ont des plans de couverture télévisée avant de faire une pause pour la Coupe du monde.

C’est la dernière journée de la Premier League jusqu’au Boxing Day. Pour certains clubs, il est bon de se reposer et de se ressourcer avant de poursuivre la saison. D’autres s’arrêtent de courir sous la forme qu’ils roulent.

Pour ces deux clubs, c’est un mélange. Les deux clubs viennent de remporter de solides victoires en Premier League. Ces deux managers relativement nouveaux dans leurs clubs peuvent-ils envoyer des fans pour le mois sur une bonne note ?

Plans de couverture télévisée de Brighton contre Aston Villa

Heure du coup d’envoi : 9 h HE / 6 h PT – dimanche 13 novembre

Regardez maintenant (aux États-Unis): En direct sur Sling Blue

Commentateurs : Joe Speight et Matt Holland

Télévision américaine : Match est sur USA Network (disponible via Sling Blue)

L’affrontement Brighton-Villa est l’avant-dernier match de cette “première étape” de la Premier League 2022/23. Seul Manchester United-Fulham arrive plus tard, ce qui suit le match de l’AMEX.

Comme il s’agit du premier match de dimanche, il y a une heure dédiée de couverture d’avant-match via Premier League Mornings sur USA Network. Rebecca Lowe, Robbie Earle et Tim Howard sont derrière le bureau ce week-end. Après le match, assistez à 30 minutes de Premier League Live avant le choc United-Fulham. Cela conclut le premier match de l’action de la journée tout en préparant les téléspectateurs pour le dernier match avant la Coupe du monde.

Brighton bat Villa

Roberto de Zerbi est arrivé à Brighton pour remplacer Graham Potter. Certains ont décrié cette décision, affirmant qu’il ne connaissait pas le football anglais. Lors de ses trois derniers matchs à la barre, de Zerbi a remporté trois victoires. Cela inclut un coup de poing de Chelsea, 4-1, et une victoire confortable dans la Coupe Carabao contre Arsenal, 3-1. Actuellement, Brighton est sixième du classement de la Premier League, devant Chelsea et Liverpool.

Aston Villa a également connu un succès récent sous un nouveau directeur, mais avec un échantillon plus petit. Unai Emery, qui travaillait auparavant à Arsenal puis à Villarreal, a remporté une victoire en championnat en un match de championnat pour Aston Villa. En fait, cela s’est produit contre Manchester United. Villa a sorti une performance inspirée pour sévir contre les Red Devils. Il fait face à une autre tâche difficile, cette fois sur la route, avec une équipe de Brighton en forme.

PHOTO : IMAGO / Images des médias PRiME