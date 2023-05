Brighton v Manchester City : Premier League – en direct

10 minutes: Brighton revient à City, Gilmour se faufilant par la droite et laissant suffisamment d’espace pour boucler un tir vers le bas à gauche. Mais il n’y a pas de rythme dans son effort et c’est un filet facile pour Ortega.

6 minutes : Une énorme chance pour Haaland, et cela aurait vraiment dû être le premier match. Foden dribble délicatement le long du canal intérieur gauche avant de se lever au bâton le plus éloigné pour son grand copain. Haaland écrase une tête au-dessus de la barre à six mètres. Comportement le plus inhabituel.

Coup d’envoi de la ville. Les hôtes dans leurs rayures bleues et blanches, les visiteurs à Milan, mais aussi Hacienda, ont influencé le rouge et le noir.

Les équipes sont de sortie. Tout d’abord, veuillez accepter les excuses de votre piratage MBM troublé pour l’absence complète et totale de discussion managériale d’avant-match ; nous avons eu des problèmes de connectivité ce soir. Toutes nos excuses à l’avance si d’autres fiascos technologiques nous arrivaient, mais croisons les doigts pour qu’ils ne se produisent pas. Quoi qu’il en soit, Brighton a accueilli City avec une haie d’honneur. Un câlin amical entre Pep Guardiola et Roberto De Zerbi. Nous partons dans une minute.

Brighton apporte quatre changements à l’équipe qui a commencé la victoire 3-1 sur Southampton. Danny Welbeck, Billy Gilmour, Facundo Buonanotte et Jan Paul van Hecke remplacent Joel Veltman, Lewis Dunk, Alexis Mac Allister et Evan Ferguson.

Soyons honnêtes avec nous-mêmes : il n’y a pas grand-chose à faire dans ce jeu. Manchester City est déjà champion, donc leurs esprits sont presque certainement à 99% obsédés par leurs deux finales à venir, les étapes deux et trois de The Treble. Et s’il est vrai que Brighton a besoin d’un point de plus pour confirmer catégoriquement sa participation à la Ligue Europa de l’année prochaine, ils ont une différence de buts tellement supérieure à la seule équipe qui peut encore mathématiquement les rattraper, Aston Villa, que les choses devraient aller sérieusement trippant pour eux de ne pas s’accrocher à la sixième place, même s’ils perdent leurs deux matchs restants.

Là encore, Brighton est toujours en mesure de battre Liverpool pour la cinquième place, alors voilà. Pendant ce temps, les observateurs aux yeux d’aigle ont peut-être remarqué que Pep Guardiola a inculqué une mentalité de gagnant à Manchester City, et l’élan pourrait s’avérer inestimable pour ces finales susmentionnées, il y a donc cela aussi. Deux belles équipes de football non encombrées par les risques mais toujours avec un œil sur un plus grand prix : qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ? Coup d’envoi à l’Amex à 20h BST. C’est en marche!